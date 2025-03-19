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獨／羅威納沒繫繩路上3連咬　無辜男和愛狗跑不了...慘縫數十針

記者黃宥寧／台北報導

北市比特犬Lucky因2度咬傷人遭安置，引發社會熱議。然而，大同區1名蘇姓飼主未繫牽繩、未戴嘴套，就帶著羅威納犬外出散步，途中羅威納突然撲向歐姓男子及其愛犬「小黑」，瘋狂撕咬，人狗雙雙負傷，事後他驗傷報警提告。士林地檢署偵結，認蘇男未妥善約束犬隻，造成他人受傷，依過失傷害罪將蘇起訴。

案發於去年2月29日深夜11時許，蘇男帶著羅威納犬外出，未繫牽繩、未戴嘴套，行經大龍街與承德路三段交叉口時，正巧遇上從事寵物接送的歐陽男，牽著愛犬「小黑」經過。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市大同區蘇姓男子飼養的犬隻羅威納當街攻擊歐陽姓男子及其愛犬。（圖／記者黃宥寧翻攝）

擔憂猛犬突襲，歐陽當場警覺詢問：「狗會不會兇？」豈料，蘇男卻不以為意地回應：「不會，很乖。」然而，下秒羅威納犬瞬間暴衝，撲倒歐陽與愛犬。歐陽情急之下用手臂死命護住「小黑」，試圖拉開猛犬，但蘇男根本無法控制，任由羅威納犬連續3次攻擊，對方才狼狽脫逃。

事發後，歐陽前往醫院治療，並持診斷證明向警方報案提告。檢警介入調查，並調閱現場監視器畫面，確認羅威那犬當時毫無束縛，直接發動攻擊，認為蘇男作為飼主，理應知道羅威那犬具強烈攻擊性，應妥善管束，卻疏忽大意，造成無辜路人受害，依過失傷害罪起訴。

▲▼ 。（圖／當事人提供）

▲歐陽與愛犬慘遭狠咬當街濺血。（圖／當事人提供）

士林地院日前開庭，蘇男當庭認罪，法官要求雙方進行調解。歐陽表示，這起攻擊造成他身體與經濟上的嚴重損失，因傷勢影響，他被迫停業數月，寵物接送生計大受影響，損失難以估計。而小黑作為自己救援回來的愛犬，本就膽小，這次更因重傷留下心理陰影，見到大型犬就發抖、不敢散步，甚至晚上都無法入睡，只能站著顫抖。

歐陽強調，如果今天受害者是小孩、老人，甚至流浪動物，恐怕結局更慘烈。他說除了合理賠償，更希望政府能夠強化相關法規與管理措施，讓猛犬不再成為潛在危機，避免下一位受害者無法挽回。

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