惹怒章魚！潛水客遭噴墨「八爪纏頸」　他掙扎險死影片曝光

▲潛水客被章魚緊緊纏住，差點來不及回到海面。（圖／翻攝IG）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯一名潛水客用棍棒戳進小洞窟，惹怒了藏身其中的章魚，他隨即遭到墨汁攻擊，也被八爪與吸盤緊緊扒住，差點命喪海中，而此過程也被鏡頭拍下。

這起事件本月稍早發生在俄羅斯遠東的「普列莫爾斯基」（Primorsky Krai）海岸，潛水客的視線被墨汁干擾，立刻亂了手腳，他掙扎想要把章魚拽下來，卻只是被糾纏得更緊。

驚慌失措之下，潛水客決定往海面游去，終於趕在最後一刻抵達。在他大口大口呼氣之際，章魚依然牢牢扒在臉上與頸部。

根據當地媒體報導，潛水客稍後耗費好幾分鐘，才成功把章魚扒下來，目前尚不清楚此人是否受傷。

這段影片在社群媒體瘋傳，許多網友認為潛水客主動攻擊章魚，後續的痛苦遭遇「罪有應得」，「很好的教訓」、「尊重海洋吧，老兄」。也有人揶揄，潛水客似乎也惹毛了拍攝者，「他只是把整件事情拍下來，根本沒有要幫他」。

太陽報報導，影片裡的章魚名為「普通章魚」（octopus vulgaris），也就是人們經常說的八爪章魚，其身長可達1.3公尺，體重介於6.6至22磅（約3至10公斤），以變色、完美融入環境的偽裝能力聞名。此外，牠的游泳速度也很快，能夠把身體擠進狹小的裂縫或區域，儘管有毒，但其毒液並不致命。