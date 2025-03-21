男賴朋友家裡不走「一住3個月」　持刀攻擊警滿地血判7年半

▲小港分局員警遇刺。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市前年12月間發生一起襲警案件，一名何姓男子向邱姓友人租房，後來邱男不願再讓他居住，雙方引爆口角糾紛，警方獲報到場處理，不料，何男情緒失控，竟持美工刀朝向員警的頸部、手臂攻擊，導致員警當場受傷噴了滿地血，所幸被送往醫院救治後無大礙。何男遭逮依殺人未遂、妨害公務等罪嫌移送、起訴，一、二審法院判處他徒刑7年6月，他不服上訴遭駁回定讞，將入監服刑。

全案發生在前年12月4日凌晨3點13分，警方獲報，小港區學府路有民宅發生口角糾紛，巡佐洪豪華、警員趙健雄2人立即到場處理，40歲的何姓男子與41歲邱姓男子是之前是同事，何男近期因求職不順利，找上邱姓前同事向他租房，暫住邱的家中。

警方調查，邱男現經營回收食用廢油工作，於是與何男說好，幫忙工作就免付租金，原以為只是暫住，不過何男卻賴著不走，一住就是3個月，邱男不願再讓他借住，雙方引爆口角。

▲何姓男子情緒失控，持美工刀刺警。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

未料，警方處理過程中，何姓男子疑情緒失控，竟持自有的美工刀朝向趙姓員警攻擊，導致員警的右手部、臉部、嘴唇等多處撕裂傷，滿地噴血，緊急送往小港醫院救治，所幸無生命危險。

警方立即啟動快打部隊，並通知保大等線上警網到場支援攻堅，最後何姓男子獨自步出門外，警方大喊「手舉起來、不要動」，以優勢警力上前壓制何男，並進行搜身後逮捕，現場查扣到一把行兇用的小型美工刀。警方詢後依殺人未遂及妨害公務等罪移送偵辦。

一、二審法院審理時，何男辯稱是一時情緒失控才持美工刀攻擊員警，沒有殺人的意思，律師也辯護稱持美工刀攻擊員警是為了逼退他，並無殺人、致人於死之犯意。

法官根據相關事證認為，何男趁員警毫無防備下，以預藏的美工刀對員警的重要部位使勁攻擊，有殺人之不確定故意，依殺人未遂罪判處何男徒刑7年6月，全案上訴最高法院後遭駁回定讞。