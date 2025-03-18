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社會 社會焦點 保障人權

三重13歲少年走失！僅穿薄長袖「沒錢吃飯」　警方緊急尋人中

記者陳以昇、柯振中／新北報導

新北市三重區17日發生少年失聯的情況，一名13歲的少年在路上迷路，至今仍未找到人，家屬相當焦急，趕忙上網發文協尋。三重分局得知消息後，已經擴大調閱監視器、派員警外出尋找當中，詳情仍待釐清。

一位民眾18日在臉書社團「三重蘆洲幫」發文，指稱家中13歲的孩子患有智能障礙，只知道自己的名字。孩子17日在路上迷路，至今已經失聯一天，且身上僅有穿著藍色薄長袖、灰色長褲及拖鞋，且身上沒錢吃飯，讓家人相當擔心。

▼新北市三重區有名13歲少年走失。照片已獲家屬同意不打馬賽克。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市三重區有名13歲少年走失。（圖／記者陳以昇翻攝、民眾提供）

由於公家監視器都沒拍到孩子的行蹤，民眾只能上網發文，請大家幫忙尋找，若有找到的話，再拜託請員警到場確認。

▼新北市三重區有名13歲少年走失。照片已獲家屬同意不打馬賽克。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市三重區有名13歲少年走失。（圖／記者陳以昇翻攝、民眾提供）

對此，三重分局表示，18日上午7點40分接獲報案，得知有走失的情況，立即啟動緊急協尋，並且持續擴大調閱監視器、加派巡邏員警在外尋找。

▼新北市三重區有名13歲少年走失。照片已獲家屬同意不打馬賽克。（圖／翻攝臉書／三重蘆洲幫）

▲▼新北市三重區有名13歲少年走失。（圖／記者陳以昇翻攝、民眾提供）

從獲報至今，警方仍在積極尋找當中，若民眾有發現的話，請盡速通知警方到場了解，讓走失兒童回到溫暖的家。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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