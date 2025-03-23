馬國女買5袋裝咖啡　驚見「玻璃混冰塊」！

▲馬來西亞女子在買來的5包袋裝冰咖啡中，發現有數塊類似冰塊的玻璃碎片。（圖／翻攝自「沙登乜都有」臉書）



圖文／CTWANT

馬來西亞1名女子日前在購買的5包袋裝冰咖啡中，驚覺混有玻璃碎片，所幸她在飲用前及時發現才未釀成意外。事件曝光後引發熱議，當地警方已介入調查。

女子在臉書社團「沙登乜都有」發文表示，她從當地1家咖啡店購買5包袋裝冰咖啡，回家後準備將飲料倒入容器時，意外發現裡頭竟混有數塊類似冰塊的玻璃碎片。由於外觀看起來與冰塊極為相似，差點未察覺，所幸她在飲用前仔細檢查，才避免因吞下異物造成傷害。

女子表示，其中2包咖啡袋一開始就有破損、滲漏情況，原以為是塑膠袋品質不佳，但細看才驚覺是被玻璃割破，她隨即前往店家反映情況，卻遭撇清責任疏失，讓她氣憤不已。

女子懷疑，可能是店內某個玻璃杯破裂後掉入製冰桶內，店家卻未將整桶冰塊丟棄，才導致玻璃混入飲品。此事引起不少網友關注與憤怒，有人指出該店先前也疑似發生類似事件，紛紛呼籲她報警處理。

對此，馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）沙登（Seri Kembangan）議員黃思祈（Wong Sze Kei）證實，已看到這起事件相關貼文，並表示女子目前已向警方報案，案件正由當局調查中。

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