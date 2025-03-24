新人訂飲料「拒先墊錢」遭主管洗臉　女前輩嗆：年輕人不能接受？

▲新同事不願先幫同仁墊付飲料錢，遭到女同事批評。（示意圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

公司福利本是貼心舉措，卻意外成為職場爭議引爆點。1名女網友分享，公司每月會請大家喝飲料，只需由員工先墊錢再請款，新人卻頻頻拒絕先幫同仁付不到500元的款項，還鬧上主管，導致主管揚言取消福利，讓她氣喊，「年輕人們真的完全沒辦法接受墊錢了嗎？」

原PO在Dcard以「公司請喝飲料，到底為什麼不能先墊錢」為題發文分享，公司每個月固定有1天外出辦公工作，由於現場忙碌、午休時間較短，公司因此有提供飲料作為補償，且當日工作結束後便能提早1至2小時下班。至於飲料費用，向來由同仁先行墊付，並填寫請款單，通常1周內就能收到會計匯款，甚至不用等到月底結算。

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然而，自從1名剛畢業的新進同事加入後，事情開始變調。原PO說，第1次對方負責訂飲料時，就主動向主管領錢，雖然主管當下照辦，也明確說明未來流程是「先墊再寫請款單」，但沒想到的是，第2次新同事雖有勉強先行付款，在隔天卻急著去問會計什麼時候匯款，理由竟是「我快沒錢」，讓會計忍不住打電話向主管抱怨。

直到第3次，眼看外送員快抵達，新同事又再次跑去找主管要錢，理由仍是「錢不夠」。主管只好再度掏腰包幫忙。不過，當天工作現場繁忙，主管也因此被打斷手邊事務。有鑑於此，主管在隔天在會議上直接表示，「如果這麼不願意先付錢，大家都不要喝（飲料）就沒有這個問題。」

更讓原PO不滿的是，新同事表面上抱怨「憑什麼要員工付錢」，私下卻照樣開心點飲料，還經常選最貴的飲料品項、價位高達8、90元，讓她事後不禁感嘆，「到底為什麼不能先墊錢？如果真的有困難要說，而不是用這種方式吧？更何況又不是上千上萬元的墊付款。」

原PO認為，在公司裡除了飲料與偶爾的計程車費，幾乎不需要其他墊付，已經算非常友善。相比其他公司還需月結報銷，她認為目前的制度相當合理，也擔心這樣的紛爭會讓主管索性取消訂飲料，而此福利是她每個月的小確幸，「所以，年輕人們真的完全沒辦法接受墊錢了嗎？」

貼文一出引發網友熱議，相繼直言「通常都是從部門零用金先墊，沒遇過要新人訂下午茶還要自掏腰包墊錢的公司，應該是單位內文化偏差，觀感不佳」、「公司為什麼不能直接出錢？公司請客當然誰都會選貴的喝、很正常，完全是兩回事，且剛畢業的新人本來就沒什麼錢」。

也有網友說「新人真過分。不如妳把工作攬下來，讓妳來訂和先墊錢，這樣也不會被取消小確幸，大家感謝妳，主管也不會一直被煩到心情不好」、「為甚麼不反過來，公司先準備1筆福利金給部門，然後每次都用那個訂飲料」、「讓員工先墊錢我也覺得好怪，沒有公款嗎？或是統一由福委或主管先墊比較合理，跟金額大小無關，單純是感受問題」。

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