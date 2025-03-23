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南消七大隊結合雙語實驗室　實施親子雙語防火宣導活動

▲台南市消防局第七大隊南門分隊於23日上午10時許，結合My Journey English Lab辦理雙語防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊南門分隊於23日上午10時許，結合My Journey English Lab辦理雙語防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊南門分隊於23日上午10時許，結合My Journey English Lab辦理雙語防火宣導活動，由第七大隊及南門分隊人員負責本次雙語宣導活動。

▲台南市消防局第七大隊南門分隊於23日上午10時許，結合My Journey English Lab辦理雙語防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場活動有消防車、救護車介紹、消防衣穿著體驗、救災機器人射水體驗、雲梯車搭乘體驗、火災逃生姿勢、防震三步驟、CPR+哈姆立克急救講解、使家長及小朋友平時有正確觀念做預防火災，同時由外籍老師利用外語教學，使小朋友同時也能提升外語能力。

▲台南市消防局第七大隊南門分隊於23日上午10時許，結合My Journey English Lab辦理雙語防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場亮點是救災機器人射水，供參訪之家長、小朋友了解使用時機及體驗，再來就是小型消防車17車講解功能功用及體驗，活動中也準備小小消防衣，供參訪小朋友現場穿著體驗，再來就是雲梯車搭乘體驗，讓參訪小朋友及家長們體驗高空消防人員高空作業之情境。

▲台南市消防局第七大隊南門分隊於23日上午10時許，結合My Journey English Lab辦理雙語防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第七大隊大隊長石家源表示，近期學生多元教育，藉由本次My Journey English Lab實驗室辦理親子體驗活動，使現場家長及孩子能夠瞭解到消防隊平時的工作，讓防火防災知識更是渲染到每位家長及小朋友腦海裡。並特別提醒清明佳節將屆，祭祀要牢記除草不用火（攜回丟棄）、紙錢不燃燒（放集中燃燒處或以功代金）、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟、垃圾要帶走。　

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