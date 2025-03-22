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清明防火不鬆懈　南消七大無人機全面巡查

▲台南市消防局第七大隊超前部署，啟動無人機高空巡邏勤務，全面強化墓園周邊的火災監控。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊超前部署，啟動無人機高空巡邏勤務，全面強化墓園周邊的火災監控。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將至，掃墓祭祖活動頻繁，為防範火源不慎引發墓區火災，台南市消防局第七大隊超前部署，啟動無人機高空巡邏勤務，全面強化墓園周邊的火災監控，以提升預警與應變能力。

▲台南市消防局第七大隊超前部署，啟動無人機高空巡邏勤務，全面強化墓園周邊的火災監控。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南消第七大隊轄內的火災高風險區域包括喜樹公墓和南山公墓。透過無人機即時掌握地面動態，迅速偵測可能的野火風險，協助第一線人員快速應變，有效降低火勢擴大的可能性。此外，無人機影像即時回傳，更能精準掌握現場狀況，提升指揮調度的效率。各分隊也同步規劃現場巡邏與勤務部署，針對人潮集中時段進行預警性巡查與防火宣導，確保祭祖活動安全無虞。

南消第七大隊大隊長石家源表示，近年來清明期間火災案件多數與祭祀用火不慎有關。今年特別擴大巡邏範圍，全面導入無人機空拍監控，期望藉由科技輔助強化守備能量，守護市民平安祭祖。

▲台南市消防局第七大隊超前部署，啟動無人機高空巡邏勤務，全面強化墓園周邊的火災監控。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯強調，消防局持續積極導入科技資源，不斷優化勤務作為。無人機巡邏是提升防災能力的重要一步。他同時提醒市民，地震發生時請牢記「趴下、掩護、穩住」三步驟，掌握正確避震觀念，共同守護自身與家人的生命安全。

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