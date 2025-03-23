拒絕推銷阿姨！年輕妹遭酸「思想像60歲阿婆」傻眼

▲原PO在賣場遭推銷人員酸跟不上流行。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位女網友表示，她去連鎖賣場遇到推銷洗衣片的阿姨，她一直拒絕對方。怎料阿姨卻說，「妳的思想好傳統喔！完全跟不上流行耶」，還酸她怎麼思想像60歲阿婆。

原PO在Dcard以「謝絕推銷還會被嘴」為題發文，表示她去賣場遇到推銷洗衣片的大嬸，本來想拿完鮭魚就走，但還是被對方擋下。原PO說，她明確告知家裡還有洗衣精不會買，大嬸卻不斷推銷說，「買一組就好了啦！買一送一機會難得，還是錢不夠？」原PO回，「沒有啦！就家裡還有很多洗衣精，沒有要囤啦！」

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大嬸表示，他們家的洗衣片很天然。原PO說，「現在不缺」。大嬸說，「買這樣兩包也算囤喔？跟妳說！我的客戶那個買一大箱的都是家裡不缺的啊！就試試看！也可以跟爸媽分享」原PO回，「我奉行極簡主義啦，家裡一樣的東西不要多。」

不死心的大嬸竟說，「妳的思想好傳統喔！完全跟不上流行耶！妹妹！ 昂捏（這樣）不行啦！幾歲人啊？」原PO說，20多歲。大嬸嗆，「呵！20幾怎麼跟五六十歲阿婆一樣。」

原PO無奈，不確定洗衣片多好用，「唯一確定的是貴公司派的推銷員該先上談話藝術，想不到勸敗詞就質疑他人財務能力和生活風格，頭一次遇到當下的無言是為了回家打完熱騰騰的勸退詞幫您廣告。」

此文曝光後，不少人紛紛留言「通常遇到這種強迫推銷的，我都是臭臉的跟他說我不要買」、「硬起來回覆她我不需要，請你借過」、「下次直接拒絕走人就好了」、「講到還是錢不夠我就會白眼了」。

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