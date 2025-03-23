媽媽過世17年！69歲男憶起「曾留34萬遺產」　一查銀行傻眼

▲一名華裔中年男子在母親逝世17年後，突然想起母親曾存入銀行的一筆定期存款。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名華裔中年男子在母親逝世17年後，突然想起母親曾存入銀行的一筆5萬令吉（約新台幣34.6萬元）定期存款，然而前往銀行查詢時，卻發現該筆存款已無影無蹤。

根據當地媒體報導，該名69歲的楊姓男子指出，母親生前因出售土地獲得一筆款項，於2007年將兩張各價值5萬令吉（約新台幣34.6萬元）的支票存入銀行。

楊姓男子回憶，當時銀行職員建議母親將其中5萬令吉投資於信託基金，而另5萬令吉（約新台幣34.6萬元）則存入定期存款帳戶。

楊姓男子說明，「這筆定存是存入我與母親的聯名戶頭，但存摺一直由母親保管，因此我早已將這筆存款忘得一乾二淨，直到近日才突然想起。」

然而當楊寶華前往銀行查詢時，卻發現這筆5萬令吉（約新台幣34.6萬元）的定存款項並未被納入無人認領款項（WTD），反而直接消失，令他感到震驚與不解。

楊姓男子也補充，當年母親去世後，自己也曾懷疑母親還有一筆存款，但一直找不到銀行存摺。事件曝光後，他也在美里區前國會議員張有慶的陪同下，前往警局報案，希望警方介入調查，釐清該筆存款的去向。

延伸閱讀

▸ 曾喊「媳婦是女兒」…人妻撐10年遭婆家冷嘲熱諷 尪不甩：忍不了就離婚

▸ 山道猴弟弟車禍變「長照患者」 父母堅持每月燒20萬救人…女兒痛訴：心很累

▸ 原始連結