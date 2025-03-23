繼「青蛙撞奶」...24歲健身教練出新招！男學員練腹肌「埋首蜜臀」

▲Mai秀出帶領學員訓練腹肌新招。（圖／翻攝MAi X，下同）

圖文／CTWANT

24歲日本健身女教練Mai有K罩杯的傲人身材，她在社群上分享訓練影片爆紅，不過被人檢舉是色情行業，還有警方上門關切，影響她的工作。Mai表示，她被網路霸凌，攻擊她的是一群「嫉妒的女人」。不過也有網友懷疑，她是前AV女優咲夜由愛，在社群上自導自演，想騙人加付費課程。

Mai發文說，她開是經營社群以來，都是分享健身相關內容，卻不斷被女性的攻擊和誹謗，她明白自己受大家嫉妒，但至少不要惡意散播謠言和人身攻擊，要霸凌者過好自己的生活，不要當鍵盤俠批評別人。

▲Mai以K奶引誘男學員重訓。

儘管面對爭議，Mai還是出新招，用蜜桃臀來訓練學員練腹肌，每動一下臉都快貼到她的屁股。不少網友留言，「我真想去」、「我的腹部痠痛但臉很爽」、「這個蜜臀在我面前的話，我怎麼可能不鍛練」「MAi絕對是最棒的健身夥伴」、「這腹肌訓練效果一定很棒」。

▲Mai這次的健身課程是奉上蜜臀。

Mai於19日說，有警察連絡她，說她違反「風俗營業法」要她停止活動，所以她要開線上課，有興趣的人到LINE聯絡她。Mai所屬的健身房表示，她跟公司無關係。因為Mai的X在三月才辦，也有人發現，Mai身上的痣跟前AV女優咲夜由愛很像，這一切疑似都是自導自演，吸引大家加付費課程。

▲有網友表示，她是前AV女優咲夜由愛。

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