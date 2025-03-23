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2025年全中運引燃聖火　黃偉哲祝福選手一炮而紅

▲2025年全國中等學校運動會聖火引燃典禮，22日於台南市億載金城舉行，台南市長黃偉哲預祝全中運選手在比賽中一炮而紅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2025年全國中等學校運動會聖火引燃典禮，22日於台南市億載金城舉行，台南市長黃偉哲預祝全中運選手在比賽中一炮而紅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年全國中等學校運動會聖火引燃典禮，22日於台南市億載金城舉行，億載金城象徵鎮守台灣海防、護衛海域的重要歷史現場，聖火以光雕投影以及雷射聚光的方式，穿越城門將母火引燃，營造出穿越古今的時空隧道氛圍，更代表本屆全中運繼往開來的傳承意象。

▲2025年全國中等學校運動會聖火引燃典禮，22日於台南市億載金城舉行，台南市長黃偉哲預祝全中運選手在比賽中一炮而紅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，聖火引燃儀式象徵著全中運代代傳承及生生不息的體育精神，而地點選在億載金城，取其古蹟為砲台的吉祥寓意，預祝全中運選手在比賽中一炮而紅，取得亮眼成績。台南市在多年後再度承辦這項盛大賽事，有來自全國約2萬1千多位隊職員參與，黃偉哲也歡迎各地選手來台南盡情吃喝、品嚐美食，由於全中運為高強度的運動賽事，賽事期間熱量消耗極高，就算吃得多也不怕發胖！

▲2025年全國中等學校運動會聖火引燃典禮，22日於台南市億載金城舉行，台南市長黃偉哲預祝全中運選手在比賽中一炮而紅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本屆聖火手由大橋國中、北門高中、永仁高中、台南一中等學校的體育績優選手組成，傳遞地點以各縣市績優體育國高中為主，精選各縣市2024年全中運獲獎學校，彰顯其卓越運動表現，也象徵傳承體育精神。聖火隊於3月24日先自澎湖縣出發，接續至金門縣及連江縣，抵達本島後，3月31日起從台南市出發，逆時針環繞台灣本島一圈，4月15日起則開始台南市內37區聖火傳遞，於4月18日回到台南市安座。

本屆聖火火鉅使用3D列印技術，頂端合金為波浪造型，並鑲刻本次全中運吉祥物大員與甜甜及大會口號「Start of Glory!」，母火盆同樣以波浪造型合金耐高溫材質製作，極具台南特色，將承載所有選手及與會者的夢想與榮耀前進。

▲2025年全國中等學校運動會聖火引燃典禮，22日於台南市億載金城舉行，台南市長黃偉哲預祝全中運選手在比賽中一炮而紅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

聖火引燃儀式由十鼓擊樂團的磅礡表演開始，迎接北門高中聖火隊以及2025年全中運吉祥物大員和甜甜進場，並由現場長官共同啟動聖火引燃道具，母火盆在雷射燈投射下點燃聖火，台南市長黃偉哲及教育部體育署副署長房瑞文引燃火炬交棒予聖火隊，宣告2025年全中運聖火傳遞正式啟動，市議員穎艾達利、許至椿、沈震東、陳怡珍、周麗津、李啟維等到場參與。

▲2025年全國中等學校運動會聖火引燃典禮，22日於台南市億載金城舉行，台南市長黃偉哲預祝全中運選手在比賽中一炮而紅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

體育局長陳良乾表示，2025全中運除了是選手們大展身手的舞台，也能促進中等學校學生體育交流，本屆開幕典禮於4月19日盛大舉辦，以選手同樂為設計主軸，讓亞太國際棒球訓練中心少棒主球場化身大型運動派對，歡迎民眾至現場一同享受年度運動盛事。

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