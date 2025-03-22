「中國宗教交流具統戰目的」　賴清德：無神論國家利用台灣人的虔誠

▲▼總統賴清德到台東天后宮及鹿野聖安宮參香祈福，指對岸宗教交流往往具統戰目的，提醒國人要注意。（圖／總統府提供，下同）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德今（22日）到台東天后宮參香，他透露，天后宮在台南大地震時伸出援手，因此他前來答謝，此外，賴清德也強調，中國是無神論國家，宗教交流都具有統戰的目的，利用台灣人善良與對宗教的虔誠，提醒大家在交流時，要了解「唯有團結才能守護民住自由」。

賴清德今天到台東參香時指出，自己去過台東4次，每次都滿懷感恩，且身為台南市長時，因為0206台南大地震時，曾受到台東天后宮的援手，所以前來答謝，也發現原來台東人，很多來自台南，特別是台南學甲區，「原來都是自己人」。

賴清德還指出，在總統大選前也曾祈願能讓自己與副總統蕭美琴、立委陳瑩皆能順利當選，所以今天來獻匾以叩謝神恩，並因颱風及近年來地震頻仍，祈求國泰民安。

此外，賴清德強調，台灣面對中國威脅甚鉅，無論是文攻武嚇，或是統戰手段都與日俱增，顯見中國併吞台灣、消滅中華民國的企圖不變，日前他提出17項因應措施，就是要讓人民有危機意識，眾人才能集結護衛台灣、守護中華民國，讓著重民主、自由、人權的生活得以延續。

賴清德進一步說明，中國統戰手段無所不用其極，其中一項就針對宗教，但中國是無神論國家，所有交流都有其目的，其利用台灣人善良與對宗教虔誠，因此，要拜託大家，面對中國威脅需提高警覺，廟宇在交流時需了解，台灣唯有團結方能守護民主自由。