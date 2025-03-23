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女懷雙胞胎流產！英男「看孕肚堅持就醫」驚揭騙局　她遭判刑6月

英國男子透過網路認識女友，女友2度告訴他懷上雙胞胎卻又2次流產的消息，最後他才驚覺「女友根本從未懷孕」。（示意圖，photoAC）

▲英國男子透過網路認識女友，女友2度告訴他懷上雙胞胎卻又2次流產的消息，最後他才驚覺「女友根本從未懷孕」。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

英國近日揭發一起荒謬又心碎的感情騙局。一名男子在網路上認識女友後，對方先是聲稱懷有前男友的雙胞胎，並陸續傳來孩子死亡、再次懷孕又流產的消息，男子與家人經歷多次「失去孩子」的打擊，直到他堅持陪女方到醫院檢查，才驚覺「女友根本從未懷孕」，所謂孕照和產檢紀錄全是捏造，甚至還戴著矽膠假肚裝孕。女子最後因10項罪名，遭判刑6個月。

英國一名男子透過網路認識了23歲的女子弗農（Vernon），兩人迅速墜入愛河，雖是遠距離戀愛，男方仍全心投入這段感情。弗農聲稱自己是托兒所合夥人、擁有房產，並已懷有雙胞胎，孩子的生父是對她施暴的前男友。男子不但接受現況，還表示願意一起撫養孩子，弗農也承諾孩子出生後會與他同住。

不久後，弗農宣稱難產失去一胎，原因是她擁有「兩個子宮」的罕見體質。隨後又告訴男子成功產下一女「雅典娜」，卻在幾天後透過視訊製造「嬰兒猝死」的情境，並提供死亡證明。男子雖悲傷，仍選擇相信並與她繼續交往。2024年2月，弗農再度聲稱懷有雙胞胎，甚至提供超音波圖與醫療文件，讓男子與全家沉浸在迎接新生命的喜悅中。

男子搬出父母家、添購育兒用品，還與弗農舉辦性別揭曉派對。然而，弗農先說流產，再反覆改口說是「診斷錯誤」，導致男子與家人情緒崩潰。即便男子多次想陪她產檢或確認孕肚真偽，都遭拒絕。弗農甚至扯「對妊娠紋自卑」為由，拒絕在親密時脫下上衣。

直到2024年6月，男子家人發現弗農的孕肚看起來不自然，堅持帶她就醫，才揭穿整場騙局。原來弗農從未懷孕，一切不過是「戴著矽膠假孕肚」演戲。她提供的產檢照、死亡證明與醫療文件，有的取自網路，有的甚至是自行偽造。她也不是托兒所合夥人，房產與前男友懷孕全為虛構。

法院審理後，弗農被控10項罪名，包括虛假資訊、偽造文件等，最終被判處6個月徒刑，並禁止在2年內聯繫男子。男子在庭上表示：「我真的以為要當爸爸了，甚至改變了整個人生！」這場長達13個月的騙局，重創了男子與整個家庭的身心。法官克里斯汀‧威廉斯（Christine Williams）指出：「這是一系列精心策劃、蓄意為之的欺騙行為，對受害者及其家人都造成了嚴重傷害。」

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