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「恐怖米奇」現身拿坡里　強拉觀光客拍照不給錢就亮刀

遊義大利注意！「恐怖米奇」出沒，觀光客不給錢就亮刀威脅。（翻自X平台）

▲遊義大利注意！「恐怖米奇」出沒，觀光客不給錢就亮刀威脅。（圖／翻自X平台）

圖文／鏡週刊

義大利知名觀光地拿坡里（Naples）地區，最近傳出當地有一隻「恐怖米奇」出沒，他會刻意接近觀光客拍照，如果觀光客不給錢，這隻「米奇」會直接亮刀威脅，造成其他觀光客人心惶惶。當地議員得知消息後，已進一步採取行動。

據英國《每日郵報》報導，當地議員波雷利（Emilio Borrelli）指出，近期他接獲多起投訴，指出有不少觀光客在街頭遊玩、逛街時，會看到一隻「米奇」出沒。這名人士穿著米奇布偶裝，在街上與遊客互動，甚至主動靠近觀光客，拉觀光客一起拍照。

雖然在歐洲地區，不時聽聞穿著布偶裝的人，搶著和觀光客拍照、並進一步惡質收取錢財的消息，但這位「米奇」的作法相當激烈。有觀光客反映，如果被「米奇」強拉合影後又拒絕付錢，這隻「米奇」是直接亮刀威脅，與搶劫無異，導致觀光客人心惶惶。

波雷利說，這已經嚴重影響拿坡里當地的觀光形象，以及觀光客對當地人的信任感，他得知消息後也已報警處理。波雷利還保證，他會繼續追查此事，並揚言要把這隻「恐怖米奇」繩之以法。


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