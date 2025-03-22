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藍黨部高層涉連署造假被逮！謝龍介反轟民團　林俊憲曝數據：能比？

▲有關陳亭妃指控林姓男子涉嫌發簡訊恐嚇及林男將反控對方誣告，立委林俊憲表示，目前全案已進入司法調查，他予以尊重。（圖／記者林東良翻攝）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者林東良翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台南地檢署偵辦立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑造假案，20日搜索國民黨台南市黨部、且黨部副主委、總幹事皆因嫌疑重大遭到羈押。台南市黨部主委謝龍介發布4點聲明怒轟，這是追殺國民黨，並要求檢調查辦民團。對此，綠委林俊憲21日表示，正告立委謝龍介，詭辯並不能逃避法律責任。謝龍介絕口不提死亡連署，絕口不提所有錯誤類型的總比例，因為數字實在太誇張，根本不知從何狡辯起，國民黨連署高達3分之1無效，跟公民團體5%以下的錯誤率相比，這是一回事嗎？

謝龍介聲明表示，台南地院昭告天下，陳啟昱掏空台鹽，可以交保，國民黨連署出錯，必須羈押。林俊憲5件偽造，王定宇3位，就要搜索，就要羈押，此時此刻，罷免本黨游灝，造假14件，罷免高虹安，13件，罷免馬文君，11件，罷免丁學忠，10件。懇請各地地檢署勿枉勿縱，以同等比例偵辦。

然而，根據中選會公告資料，綠委王定宇罷免連署，有近半的1233份不合格，當中就有99份是死亡連署；而罷免林俊憲的連署書中，部分連署人是冒用他人身分，其中有107位「死人」參與連署，甚至多位連署人戶籍根本不在林俊憲選區。

對於謝龍介聲明，林俊憲表示，剛剛自己看了謝龍介的聲明，以及國民黨中央的說法，看來他們已經定調好了。絕口不提死亡連署，絕口不提所有錯誤類型的總比例，因為數字實在太誇張，根本不知從何狡辯起。

林俊憲指出，其實攤開所有目前送件的罷免案，不分藍綠委來對比，可以看出，各區的偽造連署頂多在10件上下，這在統計上叫做沒有「顯著性」，亦即看不出有特定區域專門做假，更像無心之過。

對於第一階段連署狀況，林俊憲直言，但是，光他和王定宇委員第一批被國民黨送件的連署，種種錯誤加起來，就有高達3分之1無效，跟公民團體5%以下的錯誤率相比，這是一回事嗎？這麼誇張的「顯著性」，謝龍介看不懂嗎？

林俊憲批評，謝龍介以此當理由，要求檢調針對公民團體。身為堂堂國會多數黨立委，竟恫嚇無權無勢的普通公民，像話嗎？「謝龍介如此關心我，先是你主管的黨部抄名冊罷免我，又在聲明中特別提到我，我也要感謝你幫忙認證，只有我敢跳出來，對抗在台南以國民黨為首的惡勢力。因為我和你們毫無瓜葛。」

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