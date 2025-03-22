立院26日續審「恢復7天假」！這5天已有共識　藍拚本會期三讀

▲國民黨團力拚本會期三讀「恢復7天假」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨本會期力推民生法案，其中內政委員會26日將查攸關還勞工7天國定假日的「紀念日及節日實施條例草案」。目前因國民黨內部討論版本眾多，國民黨立委將先行開會討論，據悉，已有5天放假日有高度共識，包含小年夜、勞動節（5月1日）、教師節（9月28日）、臺灣光復節（10月25日）、行憲紀念日（12月25日）。藍營盼敲定日期後，在本會期中完成三讀。

根據立法院公布資料顯示，目前朝野立委共有27個版本，國民黨有22個版本，無黨籍立委高金素梅1個版本、民進黨立委3個版本、民眾黨立院黨團1個版本。藍營部分決定先起步內部整合，針對立法主軸、法律名稱、以及放假日期、天數討論。綠營部分，繼日前民進黨立委王美惠撤案後，民進黨立委許智傑也跟著撤案。

據掌握，小年夜、勞動節（5月1日）、教師節（9月28日）、光復節（10月25日）、行憲紀念日（12月25日）已取得共識。不過仍有立委辦公室認為，應該朝7天假推進，剩下兩天怎麼選，尚待意見整合。

藍委認為，綠營撤案態度究竟是打算全面對抗、還是要自推黨團版本，都是未來攻防方向，但強烈呼籲執政黨的奇謀詭計不要拿來阻擋勞工放假。他也認為，還假於民、還稅於民是這個會期的重要戰略目標，因此本會期就拚「紀念日及節日實施條例草案」三讀。