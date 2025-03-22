　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台積電在美投資　林佳龍：將有更多台灣企業東拓美洲、強化全球布局

▲▼外交部長林佳龍接見阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲外交部長林佳龍接見阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍近日接待亞利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs）、阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）兩位外賓，林佳龍表示，美國已成為台灣最大的投資對象，本月台積電再度宣布擴大在美投資，展現台美產業互信與共榮的長期趨勢。不僅如此，環球晶已於德州設立全美最大的12吋矽晶圓廠，後續將有更多台灣企業「東拓」美洲，強化全球佈局。

林佳龍指出，鄧利維是上任後首次訪台，充分展現對台美交流的高度重視。他在會談中與鄧利維州長就能源安全與經貿合作深入交換意見，鄧利維並出席「台灣美國商會謝年飯」。林佳龍提到，鄧利維昨日並見證阿拉斯加州政府公營能源公司 Alaska Gasline Development Corporation（AGDC）與台灣中油簽署《阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書》，為台美能源合作奠定新的里程碑。

林佳龍表示，根據統計，台灣已成為阿拉斯加州的第8大出口市場、第9大進口來源，顯示雙邊經貿合作日益緊密，未來也具備高度成長潛力。

林佳龍強調，美國已成為台灣最大的投資對象，去年台灣對美國的直接與間接投資占整體對外投資比重超過4成。自4年前台積電赴亞利桑那州投資，創下當時台灣對美最大綠地投資案後，本月台積電再度宣布擴大在美投資，展現台美產業互信與共榮的長期趨勢。不僅如此，環球晶已於德州設立全美最大的12吋矽晶圓廠，後續將有更多台灣企業「東拓」美洲，強化全球佈局。

林佳龍說，台灣已是全球供應鏈不可或缺的一員，在美國推動製造業回流、鞏固高科技領導地位、發展 AI 產業的過程中，台灣以半導體製造的關鍵優勢，扮演著日益重要的角色。面對地緣政治挑戰與智慧化時代來臨，台灣正積極推動半導體、人工智慧、軍工、次世代通訊與安控等「五大信賴產業」，以奠定未來經濟成長的基礎。

林佳龍表示，展望未來，期待台美持續深化合作，並將與更多理念相近的國際夥伴共創多元合作成果，他相信鄧利維此行不僅加強台美之間的交流與互信，更為雙邊關係注入更多動能，帶讓台灣朝向「經濟日不落國」的目標堅定前行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
601 2 5673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸配小微也被驅！　拍片崩潰
台中清水大樓突坍塌　在地人曝上週異狀
新竹某幼兒園驚傳暴力虐童！負責人遭收押
離家25年！法院宣告死亡　「1原因」又復活
高雄外送員鬼切！　遭賓士猛撞飛半空慘死
200名家長「蹲私校門口到深夜」！苦等通知

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

勞工權益不可忘！清明連假將至　4月3、4日出勤須發加倍工資

轟國民黨「無腦章魚搞公投」　沈富雄：傅崐萁與陳玉珍最該被罷免

47架共機、7艘共艦出海「四面環台」　41架次逾越海峽中線

政院前災防辦主任涉性騷、傳播妹陪宴　監院全票通過彈劾

台積電在美投資　林佳龍：將有更多台灣企業東拓美洲、強化全球布局

藍黨部高層涉連署造假被逮！謝龍介反轟民團　林俊憲曝數據：能比？

柯文哲USB「不雅片」引關注　網曝YT打開都是李多慧

黃國昌劍指新北「宜蘭、嘉義也是選項」　誓言2028讓賴清德下台

台人受困緬甸詐騙園區　外交部已助203人歸國、還有235人待援

恢復軍審？　「國安專門法庭」才是迫切需要的解方

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

行動電源飛機上起火！全員瘋狂搜刮瓶罐滅火 連蘋果汁都拿來用

【砸瓶大賽】陸倆熊孩子摔破23瓶酒　媽：小孩已揍！

【2度崩潰】正妹實況主遭蟑螂爬胸口　嚇哭飆三字經QQ

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

滯留太空288天「老10歲」　她滿頭白髮臉頰凹陷！NASA才給3萬補貼

勞工權益不可忘！清明連假將至　4月3、4日出勤須發加倍工資

轟國民黨「無腦章魚搞公投」　沈富雄：傅崐萁與陳玉珍最該被罷免

47架共機、7艘共艦出海「四面環台」　41架次逾越海峽中線

政院前災防辦主任涉性騷、傳播妹陪宴　監院全票通過彈劾

台積電在美投資　林佳龍：將有更多台灣企業東拓美洲、強化全球布局

藍黨部高層涉連署造假被逮！謝龍介反轟民團　林俊憲曝數據：能比？

柯文哲USB「不雅片」引關注　網曝YT打開都是李多慧

黃國昌劍指新北「宜蘭、嘉義也是選項」　誓言2028讓賴清德下台

台人受困緬甸詐騙園區　外交部已助203人歸國、還有235人待援

恢復軍審？　「國安專門法庭」才是迫切需要的解方

2025春夏日本妝容趨勢！流行色「地平線綠」　用色更大膽卻保留透明感

勞工權益不可忘！清明連假將至　4月3、4日出勤須發加倍工資

判刑5月拒入獄！還與友聯手毆警　桃園2莽男這下慘了

台中清水50年大樓塌陷！緊急安置26人　8人堅持回去繼續住

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

手機翻出「仇川言論」被驅逐？　美官方曝真相：有機密訊息

桃機今晚8點半「變暗1小時」　響應「世界關燈日」調降航廈照明

華為5奈米希望？深圳神秘晶片設備廠將發表「阿里山」

買車是必須的嗎？　網吐真心話：確實比較加分

壓力會有體味！醫曝研究：皮膚會散發「炒韭菜」味道

【八年級 #回憶殺 】《 #真珠美人魚 》原唱現身！ 聽哭大學生：圓夢了

政治熱門新聞

評柯文哲開庭已經豁出去！　游盈隆：北檢表現讓司法界也看不下去

柯文哲USB引關注　網曝他最愛李多慧

「悠活農村」欠債400萬無預警倒閉　北市法務局發消費警訊

黃國昌劍指新北　誓言2028讓賴清德下台

柯文哲崩潰控檢威脅！邱毅看到哭了

47架共機、7艘共艦出海「四面環台」　41架次逾越海峽中線

柯建銘衝主席台敲議事槌！周萬來急拿走　韓國瑜：這裡是院會

14國人持有中國身份證遭廢止戶籍　內政部：若要回復有難度

日媒指蔡英文去年訪日遭拒　蔡辦：未有相關行程安排

快訊／國軍加薪方案出爐「最高加1.2萬」　4月1日起立即生效

剴剴案引怒火！徐巧芯點名4綠委　嗆：民進黨阻擋虐童納入死刑

IDF掛空射型雄三飛彈升空　專家：射程被大延伸、對共艦重大威脅

藍黨部高層涉連署造假被逮！謝龍介反轟民團　林俊憲曝數據：能比？

南檢裁押禁見國民黨市黨部幹部　謝龍介怒：全力投入罷綠委行動

更多熱門

相關新聞

台人受困緬甸詐騙園區　外交部已助203人歸國、還有235人待援

台人受困緬甸詐騙園區　外交部已助203人歸國、還有235人待援

近年發生多起國人遭誘騙至柬埔寨與緬甸詐騙園區案例，外交部亞太司副司長林宏勳今（21日）透露，自2022年起首件案例，至今年3月14日止，駐緬甸代表處已受理共計438起案件，並協助203名國人返國。他強調，未來將持續透過各項管道協助。政府審慎評估後續效應，因此多以低調保密方式進行，即便受困國人有在台灣被通緝者，外交部沒有差別待遇，一律都會營救。

美議員再推「駐美代表處正名」FAPA動員請願

美議員再推「駐美代表處正名」FAPA動員請願

針對中《反分裂法》！美喊「確保台灣人民不受威脅」　民進黨回應了

針對中《反分裂法》！美喊「確保台灣人民不受威脅」　民進黨回應了

南非迫台遷館還擅改駐處名　我國將祭嚴審簽證、經貿手段反制

南非迫台遷館還擅改駐處名　我國將祭嚴審簽證、經貿手段反制

美密切關注共軍演練　重申對台安全承諾不變

美密切關注共軍演練　重申對台安全承諾不變

關鍵字：

外交部台美關係投資對象經貿關係林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

快訊／台中大樓凌晨塌陷！　緊急撤離34人

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

Andy哽咽哭了　求觀眾不要再贊助

即／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

金髮Yuki用假身分工作　台中「魚吞壽司」立刻炒他魷魚

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖大S遺願也曝光

獨／金髮Yuki偽造文書前科！法院證實「許男」

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

Yuki到底是誰？　身分證、履歷、證照曝光全是假

高雄62年老牌醫院邱外科　驚傳4月熄燈

馬克杯摔破怎麼丟？環保局曝正解

正妹拍成人片忘關窗簾！下體被看光　身分竟是女網紅

台中大樓塌陷空拍畫面曝！5、6樓崩落呈V字型

台中「塌陷大樓」原貌曝光！　34住戶凌晨緊急撤離

更多

最夯影音

更多

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面