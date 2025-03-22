台積電在美投資　林佳龍：將有更多台灣企業東拓美洲、強化全球布局

▲外交部長林佳龍接見阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）。（圖／翻攝林佳龍臉書）



記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍近日接待亞利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs）、阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）兩位外賓，林佳龍表示，美國已成為台灣最大的投資對象，本月台積電再度宣布擴大在美投資，展現台美產業互信與共榮的長期趨勢。不僅如此，環球晶已於德州設立全美最大的12吋矽晶圓廠，後續將有更多台灣企業「東拓」美洲，強化全球佈局。

林佳龍指出，鄧利維是上任後首次訪台，充分展現對台美交流的高度重視。他在會談中與鄧利維州長就能源安全與經貿合作深入交換意見，鄧利維並出席「台灣美國商會謝年飯」。林佳龍提到，鄧利維昨日並見證阿拉斯加州政府公營能源公司 Alaska Gasline Development Corporation（AGDC）與台灣中油簽署《阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書》，為台美能源合作奠定新的里程碑。

林佳龍表示，根據統計，台灣已成為阿拉斯加州的第8大出口市場、第9大進口來源，顯示雙邊經貿合作日益緊密，未來也具備高度成長潛力。

林佳龍強調，美國已成為台灣最大的投資對象，去年台灣對美國的直接與間接投資占整體對外投資比重超過4成。自4年前台積電赴亞利桑那州投資，創下當時台灣對美最大綠地投資案後，本月台積電再度宣布擴大在美投資，展現台美產業互信與共榮的長期趨勢。不僅如此，環球晶已於德州設立全美最大的12吋矽晶圓廠，後續將有更多台灣企業「東拓」美洲，強化全球佈局。

林佳龍說，台灣已是全球供應鏈不可或缺的一員，在美國推動製造業回流、鞏固高科技領導地位、發展 AI 產業的過程中，台灣以半導體製造的關鍵優勢，扮演著日益重要的角色。面對地緣政治挑戰與智慧化時代來臨，台灣正積極推動半導體、人工智慧、軍工、次世代通訊與安控等「五大信賴產業」，以奠定未來經濟成長的基礎。

林佳龍表示，展望未來，期待台美持續深化合作，並將與更多理念相近的國際夥伴共創多元合作成果，他相信鄧利維此行不僅加強台美之間的交流與互信，更為雙邊關係注入更多動能，帶讓台灣朝向「經濟日不落國」的目標堅定前行。