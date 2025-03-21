台人受困緬甸詐騙園區　外交部已助203人歸國、還有235人待援

▲外交部協助203名國人返國。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

近年發生多起國人遭誘騙至柬埔寨與緬甸詐騙園區案例，外交部亞太司副司長林宏勳今（21日）透露，自2022年起首件案例，至今年3月14日止，駐緬甸代表處已受理共計438起案件，並協助203名國人返國。他強調，未來將持續透過各項管道協助。政府審慎評估後續效應，因此多以低調保密方式進行，即便受困國人有在台灣被通緝者，外交部沒有差別待遇，一律都會營救。

自2022年以來，外交部及駐緬甸代表處就接獲零星國人及家屬通報受困，透過管道跟緬甸、泰國政府了解案件。發現幕後為系統性在緬甸邊境的大規模詐騙園區，而邊境多由各民族武裝勢力把持，與中央政府為敵，管理者中，中方人士為大宗，而園區內有各國人員負責不同詐騙工作。至於受害者除了來自台灣，也包含印尼、印度、越南、日本、馬來西亞、泰國，甚至是非洲國家。

外交部接獲通報國人受困資料後，會調查正確性並比對個資，並轉給駐緬甸代表處列冊，再逐一與受害者家屬聯繫。林宏勳表示，「我幾乎每天都會接到不同案件」，在交由駐處後就會試圖聯絡對方或對方家屬，也會尋求緬甸政府，以及國際NGO、友我僑領協助瞭解國人在園區情況，在確認對方身分後，協助安置再核發旅行文件返國，有時是外交部先借款買機票協助返國。

外交部統計，截至2025年3月14日止，駐緬甸代表處已受理共計438起案件，並已協助203名國人返國，但仍有約235名國人待救援。林宏勳指出，由於受害者人數眾多，泰國政府無力在泰國境內進行安置，因此要書寫遣返計畫，讓獲釋人士經泰國美索後直接離境。據指出，目前我政府已循此模式於今年2月成功協助5名國人自緬甸妙瓦底前往泰國美索，再經陸路從曼谷搭機返國。

外交部掌握，目前估計還有40至50人，已獲同意釋放返國。林宏勳強調，近期行動雖遇有阻礙，但持續透過相關管道協助，也會相關國家方密切溝通。外交部呼籲，在我政府努力協助受困緬甸詐騙園區國人脫困同時，每週仍持續接獲新增赴緬甸並受困園區的案例，請民眾務必提高警覺，勿聽信來源不明的海外求職宣傳廣告。