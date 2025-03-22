退伍前22天「偷4女兵內衣褲藏口袋」　海軍二等兵下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

在海軍服役的二等兵阿哲（化名）2024年5月間偷偷跑進軍艦的女性艦艙，徒手偷走5件內衣褲並藏在自己的工作服口袋，因而挨告。橋頭地院法官日前審理此案，並依犯陸海空軍刑法第76條第1項第8款之在艦艇竊盜罪，判處阿哲拘役20日，得易科罰金2萬元。

▲阿哲在退伍前22天偷拿4名女兵的貼身衣物，共得手5件。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，2023年9月至2024年5月間阿哲在海軍某軍艦上擔任二等兵，卻基於竊盜犯意，在退伍前22天，偷偷溜進艦上的女性住艙，徒手竊取4件內衣、1件內褲，接著將這些貼身衣物藏在自己的工作服口袋，隨即離去。

受害的4名女兵事後發現內衣褲不見了，立刻向上級長官陳報，經調閱監視器錄影畫面追查，很快便抓到阿哲。阿哲到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。

橋頭地院法官認為，雖然阿哲現在已經退伍，但他犯案時仍為現役軍人，適用陸海空軍刑法的相關規定，他恣意竊取同袍的物品，未尊重他人財產權，行為確實不可取，考量到他已經坦承犯行，但至今仍未賠償受害者損失，最終依陸海空軍刑法第76條第1項第8款之在艦艇竊盜罪，判處他拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。