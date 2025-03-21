拒補票罵站務員四字經　乘客「只是修養不佳」獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

阿仁（化名）去年2月間搭乘台鐵抵達南部某車站，卻因為補票問題與站務員發生爭執，一氣之下竟怒罵對方「三小！X你祖X」，因而挨告。不過，橋頭地院法官日前審理此案，認為阿仁的言行屬於個人修養不佳的私德問題，不符合公然侮辱罪的要件，最終裁定他無罪。

▲阿仁出站時因為沒有車票，被站務員要求補票，竟生氣大罵對方四字經髒話。（示意圖／VCG，非本案事發車站。）

檢方認為，阿仁去年2月間搭乘台鐵抵達某車站，卻在剪票口處因為補票問題，與站務員發生爭執，他竟基於妨害名譽的犯意，辱罵站務員「三小！X你祖X」，導致站務員的名譽受損，訊後依涉犯刑法第309條第1項之公然侮辱罪嫌將他起訴。

阿仁到案之後矢口否認犯行，甚至辯稱自己根本沒有在事發時間出現在該車站。但站務員證稱，當時阿仁要出站卻沒有車票，他要求補票，阿仁突然生氣大叫，接著他說要叫鐵路警察來處理，阿仁就開始罵人，他當下立刻通報值班副站長，並請警察前來處理。

關於阿仁在車站與站務員發生衝突的部分，除了站務員的證詞之外，還有警方職務報告、台鐵無線電錄音譯文、監視器畫面、密錄器錄影等證據為證，因此，橋頭地院法官認定此部分為事實。

至於公然侮辱罪的部分，法官表示，阿仁之所以會罵髒話，只是個人修養不佳、情緒管控不佳等私德問題，縱使他說的話會令人感到不快，但持續時間短暫，現場見聞者有限，難認會對站務員的社會名譽及名譽人格產生明顯、重大減損，不符合公然侮辱罪的要件，最終裁定阿仁無罪，全案仍可上訴。