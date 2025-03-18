　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鄰居偷鵝不承認「身上裝了晶片」他傻眼　竊盜判拘40天

鵝。（圖／取自CC0圖庫／Pixabay）

▲高雄一名男子潛入別人的鵝舍偷鵝，殊不知，飼主在鵝身上安裝了晶片遭判刑。（示意圖／取自CC0圖庫／Pixabay）

記者潘鳳威／高雄報導

高雄郭姓男子與何姓鄰居在大樹區分別養鵝，郭男採放養、何男採圈養。2023年6月11日凌晨，郭男跑到何男的鵝舍， 持棍棒撬開門，將兩隻鵝趕到自己的鵝池裡。沒想到，何男早在鵝身上安裝了晶片，控郭涉嫌竊盜，高等法院高雄分院審理後，依竊盜罪嫌判處郭男拘役40天定讞，可易科罰金。

判決指出，郭男於2023年6月11日凌晨5點左右，來到何男的鵝舍，手持棍棒撬開門板，並揮舞手中棍棒，把兩隻鵝騙進自己的鵝池。事後，何男發現兩隻鵝失蹤，調閱監視器畫面後報警處理。

郭男辯稱他沒有偷竊，承認他當天確實有把鵝趕到自己的鵝池，是因為他的鵝跑進何男鵝舍被關起來，所以才去開門，而這兩隻鵝是自己跑出來的，後來又跟著他的鵝群在一起，並非偷竊。

但是，法院調閱監視器畫面發現，郭男開門時，裡面只有兩隻鵝，而外面有郭男的4隻鵝，與「自己的鵝被關進去」的說法不符。另外，郭男平時都是採放養，沒有固定圈養，卻在案發當天反常將鵝都趕進自己的鵝池，加上何男為防止鵝隻被盜，特地於2023年6月6日為兩隻鵝植入晶片。 警方於7月4日帶寵物館人員至郭男的鵝池掃描晶片，確認失蹤鵝隻確為何男所有，證據確鑿。

高等法院高雄分院法官審理後，認定他竊盜犯行明確，依竊盜罪判處拘役40天定讞，可易科罰金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 7205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
比特犬情緒緊張不斷吠叫！　被安置到動保處了
嘉樂福夜市人潮稀落　業者：經營困難　
AV女優閃嫁日演藝圈大咖！　速升副社長震驚業界
比特犬咬2人　受傷騎士傷口潰爛住院：開刀清創把肉挖乾淨
家寧「預告晚點上片」！　律師見她「3操作超問號」：太奇怪了
快訊／暫不安樂死！　比特犬將「開放認養」
家寧聲明「潔哥3天前神預言」全說中：我根本先知

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北男掃墓扭傷！女警深夜勇闖墓地　摸黑救援助脫險

花蓮鳳林驚悚碰撞！小貨車駕駛遭撞飛摔落溝圳　送醫不治

西螺福興宮粉專遇駭　3天內搶回控制權！廟方致贈加菜金謝警

瞄到車行鑰匙沒拔！台中瘋狂慣竊「逆向半小時」跨3轄區終落網

殿堂級可頌「八月堂」夫妻開撕！前夫遭求償2500萬　二審仍判賠

通緝犯違規「丟下機車落跑」　勇警猛追通緝男趴地被逮

快訊／比特犬Lucky暫不安樂死！收容所先安置　評估後將開放認養

鄰居偷鵝不承認「身上裝了晶片」他傻眼　竊盜判拘40天

快訊／動保處沒入比特犬現場曝！Lucky拒絕入籠　先戴嘴套防咬人

台南光華街平交道普悠瑪號撞行人　男子當場死亡

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

【泰格與雪兒】她到底愛誰

新北男掃墓扭傷！女警深夜勇闖墓地　摸黑救援助脫險

花蓮鳳林驚悚碰撞！小貨車駕駛遭撞飛摔落溝圳　送醫不治

西螺福興宮粉專遇駭　3天內搶回控制權！廟方致贈加菜金謝警

瞄到車行鑰匙沒拔！台中瘋狂慣竊「逆向半小時」跨3轄區終落網

殿堂級可頌「八月堂」夫妻開撕！前夫遭求償2500萬　二審仍判賠

通緝犯違規「丟下機車落跑」　勇警猛追通緝男趴地被逮

快訊／比特犬Lucky暫不安樂死！收容所先安置　評估後將開放認養

鄰居偷鵝不承認「身上裝了晶片」他傻眼　竊盜判拘40天

快訊／動保處沒入比特犬現場曝！Lucky拒絕入籠　先戴嘴套防咬人

台南光華街平交道普悠瑪號撞行人　男子當場死亡

新北男掃墓扭傷！女警深夜勇闖墓地　摸黑救援助脫險

44歲孫淑媚凍卵被醫生勸退…驚呼：我不能生　自曝「已立好遺囑」

3維度養成豐盈秀髮！飲食、運動做到就能達到70%

花蓮鳳林驚悚碰撞！小貨車駕駛遭撞飛摔落溝圳　送醫不治

甘迺迪遇刺2%秘密文件今曝光！川普劇透：無刪減「非常有趣」

輝達黃仁勳GTC演說前夕　3檔BBU概念股亮燈漲停

C肝會致肝癌！國健署：全國8萬人抗體陽性沒做病毒檢測

西螺福興宮粉專遇駭　3天內搶回控制權！廟方致贈加菜金謝警

國泰世華銀斷開爭議！信用卡協力商涉中資　提前終止合作

比特犬飼主疑涉「掏空」揹債10億！網推測養惡犬：為防債主

【上個廁所壓力山大】哈士奇進廁所直盯媽看 被趕走後轉身背對守候XD

社會熱門新聞

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

快訊／沒入比特犬現場曝！Lucky拒絕入籠

女員工才到職就被騙進飯店性侵　私處驗出主管DNA

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

3歲童獨自泡澡12mins溺斃　爸媽相擁淚崩

快訊／上班快改道！　國1事故「全線封閉」

比特犬咬人　改重罰20萬維持沒入犬隻

菸酒行疑性侵傳播妹「拍私密片」傳群組　爆槍戰5傷

桃園警抖音喊我是中國人！　分局要查了

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

女受困柬埔寨572天！雙眼失明慘被丟路邊

快訊／Lucky暫不安樂死！評估後將開放認養

更多熱門

相關新聞

國中女衝出馬路！騎士煞不住慘被擊落

國中女衝出馬路！騎士煞不住慘被擊落

高雄市鳳山區昨(17日)發生一起車禍，一名女國中生突然從巷口竄出馬路，行經的騎士閃避不及撞上，2人雙雙送醫。

乘客酒醉揮拳揍人！運將氣炸變甩棍大叔驗傷喊告

乘客酒醉揮拳揍人！運將氣炸變甩棍大叔驗傷喊告

高雄2車深夜路口猛撞！350萬跑車失控噴飛

高雄2車深夜路口猛撞！350萬跑車失控噴飛

高雄2機車相撞　23歲騎士送醫不治

高雄2機車相撞　23歲騎士送醫不治

即／高雄機車相撞！23歲騎士命危

即／高雄機車相撞！23歲騎士命危

關鍵字：

竊盜高雄鵝隻法院判決

讀者迴響

熱門新聞

家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

快訊／冷氣團發威！竹縣尖石鄉新光國小停班課

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

最正禮儀師「絕美內衣照」震撼曝光　1.1萬人朝聖

快訊／沒入比特犬現場曝！Lucky拒絕入籠

衰運降臨！3星座「今年很苦不好過」

快訊／「全台有雨」下最大地區曝　清晨8.9℃今晚挑戰寒流

瑤瑤遊韓經抗議現場「蹭吃蹭喝又打卡」

女員工才到職就被騙進飯店性侵　私處驗出主管DNA

李伊疑似為金賽綸發聲怒斥：15歲什麼都懂？

家寧媽被肉搜「最大苦主是她」

美官員揭密「外星人早已現身」瞞了80年

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面