鄰居偷鵝不承認「身上裝了晶片」他傻眼　竊盜判拘40天

▲高雄一名男子潛入別人的鵝舍偷鵝，殊不知，飼主在鵝身上安裝了晶片遭判刑。（示意圖／取自CC0圖庫／Pixabay）

記者潘鳳威／高雄報導

高雄郭姓男子與何姓鄰居在大樹區分別養鵝，郭男採放養、何男採圈養。2023年6月11日凌晨，郭男跑到何男的鵝舍， 持棍棒撬開門，將兩隻鵝趕到自己的鵝池裡。沒想到，何男早在鵝身上安裝了晶片，控郭涉嫌竊盜，高等法院高雄分院審理後，依竊盜罪嫌判處郭男拘役40天定讞，可易科罰金。

判決指出，郭男於2023年6月11日凌晨5點左右，來到何男的鵝舍，手持棍棒撬開門板，並揮舞手中棍棒，把兩隻鵝騙進自己的鵝池。事後，何男發現兩隻鵝失蹤，調閱監視器畫面後報警處理。

郭男辯稱他沒有偷竊，承認他當天確實有把鵝趕到自己的鵝池，是因為他的鵝跑進何男鵝舍被關起來，所以才去開門，而這兩隻鵝是自己跑出來的，後來又跟著他的鵝群在一起，並非偷竊。

但是，法院調閱監視器畫面發現，郭男開門時，裡面只有兩隻鵝，而外面有郭男的4隻鵝，與「自己的鵝被關進去」的說法不符。另外，郭男平時都是採放養，沒有固定圈養，卻在案發當天反常將鵝都趕進自己的鵝池，加上何男為防止鵝隻被盜，特地於2023年6月6日為兩隻鵝植入晶片。 警方於7月4日帶寵物館人員至郭男的鵝池掃描晶片，確認失蹤鵝隻確為何男所有，證據確鑿。

高等法院高雄分院法官審理後，認定他竊盜犯行明確，依竊盜罪判處拘役40天定讞，可易科罰金。