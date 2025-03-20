不爽被控外遇老婆還要離婚　尪87通奪命連環Call慘變跟騷

記者黃翊婷／綜合報導

南部一對夫妻因妻子懷疑丈夫外遇，雙方鬧離婚，丈夫不滿被提離婚，竟對妻子「奪命連環Call」，一共撥打87通電話，結果反而害自己吃上官司。橋頭地院法官日前審理此案，並依跟蹤騷擾罪判處丈夫有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲丈夫不滿被妻子懷疑外遇，還被提離婚，竟狂打電話騷擾妻子。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，妻子因為懷疑丈夫外遇，雙方在2023年間發生衝突，進而分居，接著妻子提出離婚訴訟，卻引起丈夫的不滿；丈夫不滿妻子對他感情生變，竟以不詳方式取得其他人的手機門號，然後瘋狂撥打87通電話騷擾妻子。

由於丈夫的行為已經影響到妻子的日常生活和社會活動，她不堪其擾，這才選擇報警處理。

橋頭地院法官認為，丈夫只是因為不滿與妻子感情生變，就違反妻子的意願反覆做出騷擾行為，導致妻子心生惶恐，行為確實不應該，考量到他一直拖到法院審理期間才坦承犯行，加上因為賠償金額談不攏，至今無法與妻子成立調解，最終依跟蹤騷擾罪判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 拒絕性騷擾，請撥打110、113。

(四) 拒絕家庭暴力，請撥打110、113。