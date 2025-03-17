5制服警進誠品480才知保全報案　百貨同業傻眼：館方在幹嘛？

▲誠品480烏龍竊盜案，誠品出面道歉，但強調不知保全報案，會檢討內部流程。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市誠品480傳出烏龍竊盜案，遭指破壞偷拍機涉嫌竊盜的國小魏姓女童跟著母親、姊姊到派出所後嚇壞痛哭。誠品480今天出面道歉，指保全私自報案，館方不知情。但百貨同業聽聞傻眼，直指誠品內部流程明顯出問題，現在將責任全推給保全，「除非刑事案件或偷拍事件，否則鮮少會讓制服員警直接進入賣場，館方不知道保全報案，但看到員警出現在書店，難道不覺得有異狀？」

據悉，警方接獲通報進到館內，直到見到魏姓女童等3母女，都是由保全引導，且溝通過程中僅有保全在場，皆無其他館方或樓管人員在場。離譜的是，當下館方也無先調閱監視器畫面，僅依照拍貼機廠商遠端監視器畫面就認為女童涉嫌竊盜，強行將人留在現場，等待警方到場。

▲誠品480位在台中市七期豪宅區，吸引不少愛書人士前往。（圖／記者游瓊華攝）



「保全到場之前，樓管會第一個抵達，並先禮貌性詢問，為了避免干擾其他消費者以及誤會當事人，或是避免吵鬧，會請當事人移動到貴賓室或是其他空間，同步火速請保全調閱監視器畫面，同一時間等待警方抵達！」

百貨同業提到，通常發生疑似竊盜案，專櫃會通知樓管，樓管在注意嫌疑人同時，也會請保全到場協助，鮮少整個事件通通丟給一個人處理。如果館方不知道保全報案，那看到制服員警進入館內，樓管不應該盡快到場也了解情況嗎？直言百貨做法一般來說是大事化小，小事化無，但誠品卻反其道而行，令人不解。