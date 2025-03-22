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14個「內耗習慣」讓生活一團糟！她從人生全毀→百萬暢銷作家

▲99天失戀日記。（圖／CFP）

▲內耗思維讓人陷入「自我毀滅」的惡性循環。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

感情、工作、生活都一團糟，又不斷遇到爛事，可能跟「內耗慣性思維」有關！美國知名人生教練安德莉亞．歐文（Andrea Owen）過去曾經歷前夫出軌、伴侶詐欺、未婚懷孕、友誼失和、喪父，接二連三打擊讓她掉入谷底，後來她盤點14個內耗習慣，發現正是落入自我毀滅循環的原因，並提到這些自我壓抑的現象，在女性身上更常見。

安德莉亞．歐文提到，自己曾經跌到人生的谷底，前夫出軌離開她，一年後她約會的男友說服她辭職、搬去和他一起住，就在計劃搬家時，卻發現對方在關係中每件事都撒謊，包括編造他罹患癌症的故事，掩蓋吸毒的事實，還拿走她許多錢。就在那時，她手裡拿著一支結果呈陽性的驗孕棒，一個月後，她徹底沒錢，對方一走了之。

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她感到被羞辱了，失業、無家可歸，還懷孕，有些朋友也選擇迴避她，讓她恨自己的生活，也恨自己逆來順受，孤獨和羞愧讓她一度生無可戀。似乎認識的人都幸福地結婚生子了，即使單身，也不會像她把日子過得一團亂，「我覺得自己像是破損的商品，更別說是有史以來最蠢的女人。我一遍又一遍地問自己：我是怎麼落到這般田地的，我怎麼會這麼愚蠢？我到底怎麼了？」

她停下來回顧發現，過去的自己，習慣把自己變成「別人想讓我成為」的樣子。她的精神支離破碎，完全感受不到自己的價值，不但害怕這個世界，也恐懼人們看到真實的她，「我的生活圍繞著完美主義、自我毀滅，以及我認為能使我安全的控制欲、習慣和行為──直到我發現它們並沒有任何作用。」

安德莉亞．歐文開始緩慢地療癒自我、重整生活，逐漸意識到有一些習慣模式在壓制女性，而這些模式非常普遍，大約有14種常見的「內耗慣性思維」讓人落入自我毀滅循環，這些人都很想知道為何自己感覺這麼糟糕。

▲▼《如何停止不開心》寶瓶文化。（圖／寶瓶文化）

▲《如何停止不開心》繁體中文版，由寶瓶文化發行。（圖／寶瓶文化）

部分的「內耗習慣」包括：

●自我批判→如果你不會這樣對別人說話，為什麼這樣對自己？
●控制欲→控制感讓你逃避真正的問題：破碎的心靈、焦慮、恐懼、困惑……
●與他人比較→比較，是強大的能量和幸福殺手。
●災難化思考→不要杞人憂天，做悲劇彩排。
●自我孤立→自我隔絕和躲藏不是在保護你。
●指責他人→人們覺得你很好，絕不是因為被你給「騙」了。
●完美主義→完美主義只是你逃開「羞恥感」的手段。
●自我麻痺→學會經歷所有情感，你會活得更好，更有適應力。
●討好他人，犧牲自己→要自己認可自己，而不是努力尋求認可。
●過度獨立、追求成就→你害怕停下腳步，是在逃避什麼？

作者說，有些人開始會去買一些自救書，或聽一些能讓人得到力量的Podcast節目，希望從中得到答案，以為答案永遠來自「外界」，開始編輯清單：冥想、瑜伽、綠拿鐵、關注IG上的某人，並閱讀每一本書。但她揭開真相，「那份清單不會讓你幸福快樂」。

她認為，通往幸福鑰匙的「答案」，建立在把過去的點點滴滴，跟現在的行為連結起來，並將那些讓我們痛苦的東西，暴露於陽光之下。直面障礙、打通、處理它們，還有在這過程中愛自己。「那是一個接受所有因它而產生的感覺和情緒（即使它們看起來說不通，甚至有問題），並且一次又一次重複的過程。那才是自由與安寧。」

《如何停止不開心》在全球銷售23國版權，書中分享如何辨識糟糕的習慣、選擇不同的習慣，並實踐新的行為。她提到「這是一本行動之書」，不只是邊讀邊想，而是得動起來，一試再試，重複滌清自己。如今繁體中文版由寶瓶文化出版，3月24日在台發行。

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