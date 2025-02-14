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「他是不是討厭我？」別再讓內心戲折磨自己　擺脫5大內耗心態

▲▼內耗,心理,專注。（圖／取自photoAC）

▲停止過度在意別人，學會專注自己，內心更自由！（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

你是不是總在意別人的眼光，害怕被討厭，還是習慣迎合他人，卻讓自己過得不開心，其實，過度比較、討好型人格、過度解讀別人的言行，這些都可能讓人陷入無止境的焦慮與內耗，甚至影響到生活與情緒，心理學家指出，真正快樂的人，懂得專注在自己身上，不活在別人的標準裡，本篇整理5大心理學法則，從學會拒絕、停止比較到專注當下，幫助擺脫煩惱。

1. 專注自己，停止無謂的比較
在社群媒體發達的時代，人們習慣將自己與別人比較，無論是事業、外貌還是感情狀態，但心理學家指出，過度比較會導致焦慮、自卑，甚至陷入「別人的成功=自己的失敗」的錯誤思維，與其關注別人的成就，不如將時間用來提升自己，設立明確的個人目標，專注於每天的進步，這樣才能真正活出屬於自己的價值與滿足感。

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2. 不迎合所有人，學會拒絕
心理學研究發現，討好型人格的人往往容易過度承擔別人的期待，害怕被討厭而犧牲自己的感受，長期下來可能造成壓力與內耗，其實，你無法讓所有人滿意，過度迎合只會讓自己更疲憊，適時說「不」是一種自我尊重的表現，真正適合你的朋友和夥伴，會欣賞你的界限，而不是要求你不斷妥協。

3. 停止過度解讀別人的言行
有時候，我們會因為別人的一句話、一個表情而陷入焦慮，反覆思考對方是否對自己不滿。然而，心理學家指出，多數人並不會一直關注你，他們更多是在關心自己的問題，過度解讀別人的行為，會讓自己陷入不必要的困擾，不如把注意力放回自己，活在當下，減少對外界反應的過度聯想。

4. 接納自己，不活在別人的標準裡
心理學家阿爾弗雷德·阿德勒曾提出「課題分離」概念，強調我們無需為他人的評價負責，因為每個人的觀點都來自自身的經歷和價值觀，無法真正定義你，當你開始接納自己、忠於內心時，外界的眼光就不再那麼重要，無需符合別人的期待，只要選擇讓自己感到幸福與滿足，就是最正確的決定。

5. 專注當下，不被他人影響情緒
心理學認為，人的情緒很容易受到外界影響，特別是在職場、人際關係或社群媒體上，別人的言語可能讓人一秒鐘就陷入低落，然而，真正掌控情緒的方法，是專注於當下，專注自己能改變的事，而不是消耗精力在無法掌控的事情上，試著深呼吸、練習冥想，讓自己回歸內心的平靜，不讓外界影響你的快樂。

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