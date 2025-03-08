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暢銷百萬冊再版！他揭親密關係最大迷思：以為伴侶要滿足所有需求

▲學生,戀愛,戀人,情侶,告白,愛情,接吻。（圖／視覺中國CFP）

▲很多人對關係的最大誤解是「以為伴侶有義務滿足我的需求」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者林育綾／綜合報導

銷售破100萬、20年蟬聯暢銷排行榜，來自加拿大的生命教練克里斯多福‧孟（Christopher Moon）撰寫《親密關係Ⅰ＋Ⅱ》再版，將關係拆解為4階段剖析，並提到很多人對關係的最大誤解是「以為伴侶有義務滿足我的需求」，向對方索求自尊、自我價值、歸屬感，「但這些只有我們自己能給自己。」

《親密關係》系列被翻譯成日文、英文、越文、中文譯本，銷售破100萬，其中在「樊登讀書會」App點播量突破4000萬，獲得40萬則好評回饋，讀者自發組織相關的讀書會遍布線上和線下，如今這套經典書由寶瓶文化再度發行，繁體中文版已在各大書店上市。

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書中提到，長久以來人們都誤解了親密關係，以為「你是我的伴侶，就該滿足我的需求」，但實際上在需求之下埋藏的痛楚、自我匱乏，只有自己能面對和處理，自己的需求，從來不是對方的責任。

克里斯多福說，遷怒、怪罪伴侶是容易的，很多人說「我這麼不快樂，都是因為你」，但每個人都需要為自己的情緒與感受百分百負責。當我們以憤怒、冷嘲熱諷、冷暴力的方式，期待伴侶能滿足我們的期待時，「其實這些攻擊都是你的求救，只有內在受傷、不快樂的人，才會攻擊別人。」

分手，情侶，男女朋友，感情問題，情人，吵架，離婚，復合，分開，男友，女友，哭泣。（圖／CFP）

▲很多關係在「幻滅期」分手。（圖／CFP）

他將親密關係分為4階段，「月暈、幻滅、內省、啟示」，其中最多人在第2階段「幻滅期」結束關係，其實伴侶就像一面鏡子，照出你的脆弱、恐懼、未解的傷口。

作家張德芬也提到，這是她讀過兩遍以上的書，幾年前讀時就覺得，這是講述親密關係的經典之作，任何對親密關係有興趣的人都不能錯過，很高興再次在台灣出版。

▲▼寶瓶文化出版《親密關係Ⅰ＋Ⅱ》。（圖／寶瓶文化）

▲寶瓶文化出版《親密關係Ⅰ＋Ⅱ》。（圖／寶瓶文化）

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