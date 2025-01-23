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「志願單親」單身生子！她直球對決6大問：小孩有爸爸媽媽也不夠

【引言】：藝人吳映潔（鬼鬼）日前未婚生女消息曝光後，單親生產成為討論話題，各界評論不一。事實上，結婚、生養的議題，是許多女性面臨的壓力。矽谷一名職業女性Cindy，也曾因為父母壓力下試圖趕著結婚生子，在35歲的生育年齡壓力下，接連約會失敗，每天都在跟時間賽跑，請戀愛教練指導、滑約會軟體找伴，積極參與社團聚會⋯⋯所做的每件事，都以「把自己推銷出去」為目標。直到企業補助與同事鼓舞下，她提起勇氣進行人工生殖療程，選擇以「單身」之姿自己生養，正式成為「志願單親媽媽」。本文她直球對決，回應人們針對「為什麼讓孩子有不完整的家庭？」的各種提問、迷思。

▲▼ 孕婦,懷孕,身孕,孕期。（圖／CFP）

▲「未婚生子」在從前被看作不可行，如今越來越多人選擇「志願單親」。（圖／CFP）

文／Cindy
摘自／寶瓶文化《志願單親──不需誰來完整我，矽谷科技人的單身生養實踐

1、「小孩沒有爸爸，怎麼能算完整？」

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在選擇志願單親這條路後，常常有人認真地要我同意「一個孩子還是要有爸爸和媽媽才會完整」的觀念。

一開始，我總會很錯愕，因為這個在傳統價值裡理所當然的觀念，是非常傷人的。但說這些話的人，不是可惡、可恨之人，他們誠懇而且用意良善，讓這個討論變得意義重大。

我認為一個孩子需要的，與其說是一個爸爸和一個媽媽那樣表面上的完整家庭，不如說是「完整的愛」。孩子需要整個村莊、整個社區，和整個社會一起來愛他，光有爸爸和媽媽是遠遠不夠的。

只要有能力讓孩子處在被大家愛的環境，就是一個好的家長；反之，如果沒有能力把孩子帶進一個被愛的環境，就算有雙親也處處是缺憾。

在我生命中，幾個我所認識的偉大女性都是單親，有些經濟能力好，有些差一點，但孩子都教養得很好。而我的人生中也有許多貴人，他們不是我的親人，就只是我的村莊裡無條件愛著我的人。
很感恩愛我的村莊人很多，不是只有爸爸和媽媽而已。

2、「雙親家庭都忙不過來了，單親一定更弱勢。」

正是因為心中有很多的愛要給孩子，才會即使知道很辛苦，仍要往荊棘路踏去，所以想要承擔的志願單親者，不是更勇敢、也更需要大家支持嗎？

弱勢的定義因人而異，如果只因為單親家長沒有伴侶可以替手，就表示不利於給孩子最好的環境，那麼這個世界上還有更多不利於孩子的選擇，誰來做最後的仲裁呢？

．沒做過智力測驗的人，是不是不該生孩子？「誰」又能決定一個人夠不夠聰明？
．賺不夠多的家庭想生小孩，是不是一種自私？
．家族的人數比較少，是不是不能給孩子最好的村莊？
．有遺傳疾病的家庭，是不是該對生小孩感到愧疚？
．意外懷孕而非計畫懷孕的父母，對孩子的到來準備不足，會是好家長嗎？

有些家庭的型態是單親、有些是雙親，還有些孩子是由祖父母或親戚帶大的，家庭的面貌百百種，且型態多元。對我來說，有能力讓孩子處在被大家愛的環境，就是一個好的家庭環境。

3、「你只是想要證明自己有能力而已。」

我花了一些時間才懂這個邏輯，也為這個人的回答感到惋惜。以過來人的經驗來看，有能力且已經爬到一定高度的人，不需要向外人證明什麼，但卻會為了自己的夢想奮力一搏，這就是我愛孩子的心情。

有人問我，如果找到對的伴侶，但他不想要小孩，你會因為優質的伴侶可遇不可求，轉而配合伴侶的想法嗎？我天生就是一個喜歡小孩的人，在路上看到不認識的人帶著幼童，就會停下來看他們可愛的模樣，並在心裡感恩老天賜給這個世界的美妙生命。對我來說，最理想的情況是伴侶和我一起生養孩子，但如果魚與熊掌不可兼得時，我會選擇孩子，伴侶可以再等等。

對有些人來說，單身生養孩子，是圓夢而非與人競爭，也不是要給異性帶來威脅。「志願單親」這個選項，能開啟更多存在的意義，如果你會因為他人有能力選擇想要的人生而備感威脅，這時該做的，應該是改變自己心理素質的強度，而非責怪別人。

4、「如果是被拋棄或另一半不要小孩，那麼單親的合理性就比較高。」

我對這樣的觀念相當無奈。
難道單親的小孩就一定可憐嗎？

其實單親家庭的小孩不一定身處弱勢，如果必須要是一個悲情故事才能被社會接受，這不就代表我們看事件的角度是「由上往下」的嗎？當心中只能接受「同情」的感受，而沒有「為他人感到驕傲」的雅量時，反映出的是階級意識，而非讓這個社會變得更好的包容和尊重。

志願單親的家長大多經濟條件穩定、資源充足，也有村莊的支持，是明知單親有多麼的辛苦，仍願意奮力一搏的人，而這些志願單親家庭的孩子，也都是在滿滿的期待和想望中誕生的，沒有悲情的包袱，只有愛的祝福。孩子的「身世」，從來就不該是單親是否合理的依據。

5、「你有問過孩子，他願意出生在單親家庭嗎？」

曾經有一位很溫暖的網友，在粉專分享了她的擔憂：「你有問過你的孩子，他願意出生在單親的家庭嗎？」

會有這樣的疑問，是因為她和手足在成長的過程中，父親因意外去世，由母親獨力扶養他們長大，年幼喪父的打擊，成為手足間一生的遺憾，即便後來自己成為頭髮灰白的那一代，仍放不下那個傷痛的回憶。她不希望其他孩子也經歷他們所經歷的傷痛，才會為志願單親家庭的孩子擔心。

我很謝謝她對孩子權益的關心，一方面為這個版友感到不捨，一方面也希望她寬心，因為志願單親家庭的小孩並沒有失去過任何人，所以也不會有比較前、比較後的落差，反而不會覺得遺憾，因為他們所見到的單親家庭，是一個完整的家庭。

志願單親的歷史很早，在歐美，幾十年前就已經有人在走這一條路，而他們的孩子也早已長大成人。有研究指出，在志願單親家庭中長大的孩子，各方面的表現都與雙親家庭沒有差別，甚至有些志願單親的孩子，長大後也選擇走上志願單親的路。

這些經驗也加強了我的信念，讓我知道愛的品質，決定一切。

除此之外，針對「單親」來問這個問題，我認為帶了歧視意味，也是一個假議題。畢竟，沒有任何一個家庭在生小孩之前，會先詢問自己的小孩願不願意出生在他們的家庭。我的父母也從來沒有問過我，願不願意被生在一個重男輕女、男尊女卑的家庭。

如果有選擇權，相信每個人都會選擇一個無條件愛自己、珍惜自己的家庭，而不是只有表面上完整的家庭。

6、「這對孩子並不公平，他有可能會被霸凌。」

我曾經聽過一個故事，是關於一對同志媽媽的小家庭。她們的小孩在上學之前，旁人也是擔心小孩會被同學比較、霸凌，結果沒想到同學聽到他有兩個媽媽，竟羨慕地說：「哇，好好喔，你有兩個媽媽，那你一定聽了很多床邊故事。」所以，我相信孩子之間一定會有比較，但不一定會是大人想像的那樣。

台灣的確有不少界線觀念模糊的人，我的想法是，如果我們為了避開他人的指指點點，而放棄去過讓我們感到充實、快樂的人生，某方面來說，我們的人生不就被他們所操控了嗎？

霸凌者的理由百百種，無論是身高、體重、膚色、髮型，還是其他雞毛蒜皮的小事，都有可能是他們霸凌人的原因。

單親是霸凌中的假議題，畢竟許多在雙親家庭中長大的孩子，他們受的傷也沒少過，因此在談論霸凌這個議題時，我認為更重要的是，要教孩子在受傷之後如何療傷、癒合，如此一來，這個世界的不完美，就沒那麼可怕了。

▲▼《志願單親──不需誰來完整我，矽谷科技人的單身生養實踐》。（圖／寶瓶文化）

★本文摘自寶瓶文化《志願單親：不需誰來完整我，矽谷科技人的單身生養實踐》作者Cindy，矽谷科技人，先後在NVIDIA與Google任職。曾與黃仁勳共事開發第一、第二代超級電腦，為NVIDIA轉型；之後加入Google雲端事業部，為專案管理辦公室一員。由於擁有麻省理工學院（MIT）碩士的高學歷，導致在約會市場上吃盡苦頭。和時間賽跑的生育年齡焦慮及傳統的父母給予的婚育期待，更讓她在寧缺勿濫與委曲求全間進退兩難。直到選擇「志願單親」這條路，讓她重新找到自我價值與自信。

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