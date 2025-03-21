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老翁69歲才戀愛！交往「小17歲初戀」家產遭挖空　女友駁騙錢：他死了我會掏錢埋

69歲才戀愛！老翁交往「小17歲初戀」家產遭挖空　女友駁騙錢：他死了我會掏錢埋

▲大陸一名69歲常姓老翁，活了大半輩子都沒談過戀愛，好不容易交往「小17歲女友」，怎料卻被騙。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

愛情詐騙屢見不鮮，就連長者也淪為目標肥羊！大陸河南省一名69歲常姓老翁，活了大半輩子都沒談過戀愛，好不容易交往「小17歲女友」，怎料卻發現多年感情都是假的，自己的老本、房產全被騙光，含淚直呼「是我上了她的當。」

根據陸媒報導，河南省許昌市一名69歲常姓老翁，靠著年少努力打拚，不僅攢下了30多萬元人民幣（約新台幣136萬元），還買了一間房，但他卻從沒談過戀愛，單身了大半輩子。

直到2年前，老翁結識了一名小他17歲的女子，2人很快便熱戀交往，女方甚至主動提出結婚要求，沒想到過年前老翁突然得了腦梗塞，女友竟將他丟在養老院，賣了房子拿走積蓄後，便消失無蹤。

對此，女方接受電訪時回應，一切都是老翁心甘情願給錢的，「他說叫我陪他到老，房子等於我的，存的錢都花完了，房子是他自願賣掉給我治病的，我現在在北京看病，我不會不管他，他就算是死，我也會掏錢埋他。」話一說完，電話立刻被掛斷。

消息曝光後，網友紛紛怒轟，「騙子太可惡了」、「唉，還是單純」、「腦梗後立刻賣房跑路，操作太冷血了！」、「說好的管他卻消失，鬼才信這藉口！」、「黃昏戀也要擦亮雙眼。」

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