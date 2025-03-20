河南突發大爆炸！　廠房「夷為平地」、幾公里外玻璃被震碎

記者陳冠宇／綜合報導

河南項城市一座工業區今（20）日上午發生大爆炸，疑似造成人員傷亡。從網傳影片可見，一座工廠在突然的一聲巨響之後，被夷為平地，同時火光四起，濃煙直竄天際，連幾公里外的住家玻璃都被震碎。目前已知，事故至少導致3人受傷。

深圳報業旗下《讀特新聞》報導，一名大陸網友家中的監視器影片顯示，當天11時09分，附近的工業區突發一聲巨響。另一段影片則顯示，該工業園區內一座廠房幾乎被摧毀，現場濃煙滾滾，伴隨著火光。

有當地居民表示，儘管距離發生爆炸的工業園區有幾公里遠，但家中的玻璃仍被震碎。另有網友表示，爆炸事故發生在一家生物科技企業，事故疑似造成多人傷亡。

當日下午，項城市政府辦公室工作人員證實爆炸事件的真實性。「具體要問應急（單位），他們已經派人去現場了。」項城市應急管理局工作人員也表示，確實是有工業區發生爆炸，傷亡情況還在了解中。

項城市第一人民醫院急診室的工作人員提到，該院已經接收了因爆炸受傷的人員。「傷者被送到神經外科了，具體人數尚不清楚。」

另據《中國青年網》報導，當地政府辦公室一名工作人員表示，事故已導致3人受傷。

▼河南項城市一座工業區發生大爆炸。（圖／翻攝自讀特新聞）