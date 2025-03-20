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跟團7天6夜！阿公被傳A流不肯戴口罩　他日本遊崩潰：照護惡夢

男網友表示，跟阿公跟團去日本旅遊，結果讓身為孫子的他近乎崩潰。（示意圖／Pexels）

▲男網友表示，與阿公跟團去日本旅遊，結果讓身為孫子的他近乎崩潰。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

許多年輕人與長輩出國，可能因為生活習慣、觀念的差異，面臨許多問題。1名男網友指出，去年冬天陪阿公和對方的朋友參加7天6夜的日本東北地區團體旅遊，原以為是簡單的陪伴行程，卻成為一段身心俱疲的經歷，讓他直呼「真的太難了」。

原PO在Dcard發文表示，出發前他曾想協助阿公整理行李，但對方堅持自己收拾，結果到日本後才發現阿公的行李物品極度不足，不但沒帶水壺、雨傘、羽絨衣和帽子，衣物也只有2件內褲與2件單層褲、1件早已脫棉的薄外套，導致整趟行程阿公都在發抖。身為孫子的他，連續7天都在詢問阿公，是否需要在當地補齊生活用品，但對方皆拒絕，也換來其他長輩在耳邊嘮叨不休，讓他幾乎崩潰。

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更棘手的是，旅行途中遊覽車上有人感染A型流感，導致全團的旅伴群聚感染。原PO指出，當時阿公也出現不適症狀，雖然沒有發燒，卻拒絕戴口罩、看醫生或吃藥。第3天起，阿公更出現失禁狀況，不但在遊覽車座椅上頻繁解放，晚上也頻繁起床尿床，甚至大小便失禁從褲管流到鞋子裡，情況相當尷尬。

旅程最後一天的早餐時，阿公還喝下大量湯湯水水，包括3碗味噌湯、3杯果汁、2杯水、2杯牛奶和1杯茶。直到回程前，阿公終於願意買水壺，卻一口氣喝了2瓶500ml的水，結果飛機上仍發生失禁情況，即便試圖去廁所，但還沒走到該處就已尿濕。所幸空服員相當有耐心，沒有表現出任何不悅，還主動提供毯子協助阿公遮掩部位，並貼心表示，若有需要可隨時告知機組人員，讓原PO當場差點感動落淚，「感謝星宇航空。」

抵達台灣後，原PO考量其他團員已無法忍受阿公的狀況，也不想一同乘坐遊覽車，於是特地請父親接機，但阿公因為感染A流，每走30公尺就要休息一下，父子倆建議直接送急診，沒想到阿公堅持先回家，最後甚至連下車都無法自如行動，只好再度送醫，住院2周。經醫師檢查才發現，阿公有胃潰瘍未治療，紅血球指數過低甚至需要輸血。無奈的是，阿公在出發前攔不住、勸不動，加上愛面子答應朋友一起去日本，直到回國後才說以後不再出國。

此趟旅程讓原PO感嘆，長輩固執、不聽勸的情況讓人身心俱疲，加上被其他同團長輩言語轟炸，旅途中不但精神緊繃，還飽受氣味折磨。他直言，自己對遊覽車司機、飯店與空服員都感到萬分抱歉與羞愧，「（阿公）怎麼勸都不聽，語氣重一點還要板著臉生氣，真的太難了。」他也提醒，想帶長輩出國的年輕人，務必三思而後行。

貼文一出引發討論，網友紛紛表示「根本夢靨，我大概在第一次不聽勸出事後，就不會想理他（阿公）」、「拍拍，但是不是旅行前就可以先判斷該長輩適不適合出國」、「辛苦你了，阿公是不是輕微失智」、「好可怕的經歷」、「你好偉大，沒有你，阿公會死吧」。

不過，針對網友疑惑阿公是否有失智症傾向？原PO回應，「不確定，但他（阿公）的記憶力比較像老化。阿公還有在工作，待辦事情也幾乎都沒忘記。阿公只有小學學歷，所以很多我們覺得正常的事情，他無法理解或是覺得不要緊、無所謂。」

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