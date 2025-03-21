【廣編】TOMMI湯米米漢堡 「胡椒餅風味」震撼登場！ 峮峮一日店長驚喜現身　西門町快閃店等你來嚐鮮

▲TOMMI湯米米漢堡 「胡椒餅風味」震撼登場！峮峮一日店長驚喜現身。

圖、文／老協珍提供

老協珍旗下的TOMMI湯米米漢堡推出全新話題商品「胡椒餅風味米漢堡」，結合台灣經典小吃胡椒餅的獨特風味與Q彈米飯，創造出全新味蕾體驗。這次新品於即日起至3月23日在西門町紅樓北廣場限時登場，活動首日更邀請超人氣啦啦隊女神峮峮擔任「一日店長」，與粉絲親密互動。現場特別設計「有獎徵答」環節，答對的幸運粉絲不僅能親手接過峮峮遞上的「胡椒餅風味米漢堡」，還有機會與她合影並獲得親筆簽名的拍立得，讓粉絲們紛紛表示不虛此行。

TOMMI湯米米漢堡的「胡椒餅風味米漢堡」是團隊精心研發的創新美食，將台灣豬前腿肉與濃郁蔥香、胡椒辛香完美結合，還原胡椒餅的經典滋味。每一口都是肉汁四溢，搭配Q彈米飯，呈現出「台式新美學」。峮峮在記者會上表示，「這款胡椒餅米漢堡讓我驚喜不已，胡椒香氣濃郁，還原度非常高，是我忙碌時的最佳選擇。」

快閃店期間（至3/23）每日13:00-17:00限量供應胡椒餅風味米漢堡，現場更有優惠價供粉絲品嚐。此外，活動現場設有「打卡抽獎」活動，拍照打卡即可參加抽獎，贏取湯米米漢堡全系列（9入組）或官網限量折價券。



快閃店地點：西門町紅樓北廣場（台北市萬華區成都路10號）捷運西門站1號出口

期間限定胡椒餅風味米漢堡：全聯、家樂福、大潤發、momo購物網、老協珍官網門市，各大通路熱銷中！