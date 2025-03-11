【廣編】由內而外綻放光采！老協珍以影像致敬女性之美　歡慶國際婦女節

▲老協珍推出《100 種美的定義》形象影片。

【廣編特輯】

圖、文／老協珍提供

在 3 月 8 日國際婦女節之際，老協珍特別推出《100 種美的定義》形象影片，攜手九位來自不同領域的傑出女性，共同探討並展現女性的多元之美。影片邀請了女力大使－程予希、實力派演員－李雪、感染力作家－張西，以及跆拳道國手－羅嘉翎，透過鏡頭詮釋她們對於「美」的獨特見解，呼應老協珍美顏飲從內而外滋養之美的理念，展現每位女性獨一無二的光采。

影片也邀請來自不同領域的五位女性代表，展現「美」的多元樣貌。家庭主婦詮釋歲月沉澱出的雋永之美，服裝設計師透過藝術展現獨特風格，瑜珈老師則以柔和與堅定呈現身心平衡之美。滑板女孩象徵自由不羈的奔放精神，而旅居創作者則以冒險與探索展現世界的無限可能。這些女性的故事共同勾勒出「美」的無限可能，每一種選擇都值得被尊重與讚揚。

老協珍深知美不僅來自外在，更源於內在的自信與滋養。此次《100 種美的定義》形象影片，正是希望鼓勵女性勇敢擁抱自身的美，無論完美與否，每一種樣貌都值得被看見。

為了幫助女性由內而外散發光彩，老協珍以家傳匠心，將品味與保養結合，打造每日滋養儀式，願每一位品味生活的女性，都能在日常中擁抱最自在的美。當妳滋養內在、傾聽自己，美便不再只是表象，而是一種生活的品味，一種細膩感知世界的方式。



「老協珍美顏飲」嚴選「生命之果」無花果、西印度櫻桃萃取，以及日本殿堂級膠原蛋白胜肽，結合獨家水合工法技術，帶來無與倫比的滋養與呵護。綻放自然美麗、重拾璀璨光澤。這個春天，為了與每位女性共享美麗時刻，老協珍美顏飲持續暢銷，各大通路祭出第2件5折優惠，給自己最純粹的呵護，美的有內涵就會發光，感受季節溫暖與喜悅 ！