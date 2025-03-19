獨／暴走班導遭檢舉報復羞辱學童！家長控未道歉　校方回應了

▲圖為新北市政府外觀。（圖／資料畫面）



記者張君豪、陸運陞、陳以昇／新北報導

新北市板橋區某國小體育班驚傳女導師霸凌小六學童案件，小六男童甚至因此情緒崩潰罹患焦慮症，但家長本著校方會秉公處理心態下向校方檢舉，未料該起校園師長霸凌學生案件未展開行政調查，女老師知悉被檢舉後更加刻意針對男童，老師知道家長要到校調閱監視器保存證據後，居然當全班同學面前飆罵男童近兩節課時間。

男童罹患焦慮症後曾接受校方訪談，年僅12歲的男童純真表示，「希望C老師不要再帶體育班，我不想有學弟妹跟我一樣遭遇」，本來家長僅想向校方反映女老師刻意針對兒子課堂羞辱的問題，但C老師似乎陷入主觀情緒，她要求男童幫忙收拾球隊裝備，校方事後調閱監視器證實男童有做，但她仍堅持男童說謊、偷懶而加以處罰。家長投訴後，未料C女對學童的霸凌行為變本加厲。

根據男童家屬陳述，C女老師知悉被檢舉後，直接在課堂上怒罵男童，「你家長都不知道你會說謊，她還以為你是正直的小孩，你好可怕！」、「你再跟你媽告狀啊，我懶得跟你媽吵！」

C女老師甚至認為男童家屬小題大作，用離譜粗魯的言詞羞辱男童「你是有被虐狂、被害妄想嗎？」、「老師鼓勵你，你也說沒有！還是你認為老師那樣不是鼓勵你，你是皇帝還是你是溫室裡的花朵？」

C女被檢舉後對男童越加苛刻，不擅繪圖的男童在去年5月繳交畫圖作業時，遭罵「你畫這是甚麼東西？我最瞧不起你這種人…」、「要是你認真畫成這樣、去輔導室找輔導老師教你畫畫啦」，甚至找班上美勞成績最差的同學品評男童作業，還當全班面前詢問，「如果他要送你們這張圖，你們會要嗎？」

結果男童當場崩潰大哭，C女繼續嗆男童，「要不要帶你去找媽媽討拍？」男童歷經班導師多次言詞挖苦羞辱，加上校方未給男童轉班或者變更教師等處置，去年5月就醫確定罹患身心焦慮，需定期接受諮商輔導。

但該校調查報告刻意省略男童罹患焦慮症及身心崩潰情事，家長向調查委員投訴兒子遭霸凌情事，表達「不希望老師因此沒工作，但希望她須面對的調查及懲處都要公平處理」 ，但後來調查報告僅寫下「家長不希望老師因此沒工作」，男童遭霸凌得恐慌症及身心崩潰的狀況都沒記錄，校方迄今也未派員探視，「霸凌我兒子的老師連個道歉簡訊都沒有傳。」

對此校方受訪表示：事發後校方有向家長表達關心慰問之意，但遭到家長的拒絕，校方想提供額外輔導協助也遭拒絕，目前仍會持續關注學童後續升學發展情況，對於C女老師行為是否涉及霸凌學生？處分是否太輕？校方僅低調表示，「已依規定調查並針對該老師不當行為記2次申誡處分，並建議接受4小是正向教育課程。」

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