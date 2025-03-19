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金髮Yuki幫男童CPR按腹部「角度問題」？義消：5歲小孩都知道按哪

記者許權毅／台中報導

台中市3歲男童泡澡溺斃，卻傳出現場第一時間急救時，出現一名「金髮Yuki」加入CPR，家屬質疑他按壓位置在腹部，明顯有誤，消防局回應則是應是「角度問題」。有義消說，「他是雙手按壓腹部，CPR按腹部？我5歲小孩都知道，更何況你說自己是EMT-2（中級救護技術員）。」

鄭父說，當天18點50分報案，59分30秒救護人員到場，先有2個專業的消防員進來，「第3個就是金髮假義消」，隨後金髮假義消就開始在壓男童肚子。

▲▼金髮假義消按壓3歲童案情大逆轉，中市消防表示，CPR勿需證照。（圖／靠北EMT提供）

▲金髮Yuki假義消替3歲童CPR，卻被家屬質疑位置根本全錯。（圖／靠北EMT提供）

鄭父說，「我打的是119電話，就覺得是最專業的團隊來，我也沒有質疑他，看到他壓的位置，還怪自己壓錯地方，結果現在來看，反而是他壓錯。況且，為何專業救護人員在場，卻是由假義消執行救護，質疑難道現場3名救護員都沒發現有錯嗎？」

有義消看不下去說，「政府有提倡全民CPR當然是OK，但你今天是假義消，說你是初級救護技術員（EMT-1）、中級救護技術員（EMT-2），非常要不得。前一次是新光三越，後來又是第五市場火警，還有這次3歲小朋友，當時已經有3名專業人員在場，你卻插手。」

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲聽見AED也發出聲明，認為他按壓位置有誤，且疑似使用不實身分、證照。（圖／聽見你我的AED）

義消說，「聽見AED」APP是有分一般民眾以及進階人員，一般民眾，應該做你應該做的事，像是只是尋求器材給專業者，你的動作讓義消警消以及消防局都難以面對，消防局應該好好管理。義消說：「替成人CPR是雙手、小朋友是單手，他這次卻是雙手，且按壓腹部。CPR按壓腹部對嗎？老師都有宣導，連我5歲小孩都知道，更何況你說你是EMT-2，出事了誰要負責，總不能甩鍋給消防局。」

有義消說，影片明顯是按壓腹部，該人疑似長期冒用醫護頭銜，消防局有責任審核急救資格。體制漏洞與官方縱容的問題，若消防局的態度不改變，未來是否還會有更多未受訓練、甚至冒名的「志工」進入急救現場，影響病患安全。此案關乎急救品質、體制漏洞，以及政府單位是否誠實面對錯誤。

▲金髮Yuki不是第一次出現，新光三越氣爆時也現身。（圖／靠北EMT提供）

中市消防局緊急救護科長劉忠和表示，119一旦接獲有民眾OHCA，會在「聽見你我的AED」推播，請在附近會CPR的民眾立即前往幫忙，畢竟是和時間賽跑，當天救護人員到達大樓一樓，該民眾已收到推播到場，因此請他一起上樓幫忙，由他先做CPR，到一個段落後，再由消防人員接手。

至於男子在肚子上按壓是否錯誤？劉忠和說，現場救護人員已先和熱心民眾確認過位置，是沒問題，可能是角度問題，才誤以為是壓在肚子上；劉也證實，該民眾並不是義消，只是幫忙做CPR，而做CPR是不需要證照的。

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