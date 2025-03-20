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高雄學生限定「50元看職棒」開放預約　新賽季48場賽事都能看

▲▼高雄學生福利來了！「50元看職棒」開放預約　48場賽事都能看。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄學生福利來了！「50元看職棒」開放預約。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導　

隨著中華職棒全新賽季準備開打，高市府學生「50元銅板價」看球優惠方案職棒篇也將啟動，以高雄市澄清湖棒球場為主場的台鋼雄鷹職棒隊，2025賽季期間共開放48場次主場賽事、9,544個學生方案優惠名額，只要線上預約成功，就能輕鬆進場看球。

▲▼高雄學生福利來了！「50元看職棒」開放預約　48場賽事都能看。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲運發局特別與職業球隊合作推出這項50元看球優惠，2025年台鋼雄鷹職棒在澄清湖主場的開幕戰即將於4/4起的清明連假登場。（圖／記者賴文萱翻攝）

配合高雄市將於5月底完成全數國小數位學生證的核發時程，學生方案將分為上下半季分兩梯次開放預約，凡持有一卡通數位學生證的高雄市學生即可線上預約，預約成功者就能以銅板價50元進場，輕鬆進入球場觀賞原價為300~400元的職業運動賽事，觀看台鋼雄鷹職棒隊在澄清湖棒球場舉行的主場賽事，感受現場看球的激情與熱力。

▲▼高雄學生福利來了！「50元看職棒」開放預約　48場賽事都能看。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高市府學生方案的上半季賽程也將提前於3/20上午10點起開放預約，共28場、4200個名額，適用對象為高雄市國、高中生。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市長陳其邁表示，高雄是台鋼雄鷹、高雄全家海神、高雄鋼鐵人等3個職業球隊的主場城市，運發局特別與職業球隊合作推出這項50元看球優惠，2025年台鋼雄鷹職棒在澄清湖主場的開幕戰即將於4/4起的清明連假登場，高市府學生方案的上半季賽程也將提前於3/20上午10點起開放預約，共28場、4200個名額，適用對象為高雄市國、高中生。

至於下半季賽程配合國小數位學生證將在5月底全面換發完成，也將於6/3上午10點起開放預約，共20場、5344個名額，適用對象將包含高雄市國小、國中及高中生，藉此鼓勵更多高雄囝仔站出來，展現對高雄在地球隊的支持。

▼高雄學生「50元看職棒」預約方式。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄學生福利來了！「50元看職棒」開放預約　48場賽事都能看。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄學生福利來了！「50元看職棒」開放預約　48場賽事都能看。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄學生福利來了！「50元看職棒」開放預約　48場賽事都能看。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市運發局長侯尊堯進一步說明，一卡通數位學生證每張每場次僅可預約1次，最多可預約5場次，每場次預約均需輸入學生證號與身分證後四碼進行驗證，預約成功者將收到電子郵件確認信，屆時前往預約場次並出示一卡通數位學生證記名卡，即可以50元的優惠價，現場付款購買原價為300至400元的職棒球票，預約額滿即截止。

若所使用的一卡通數位學生證為非記名卡，或是未採用數位學生證者，可持該校發行的實體學生證件，於各場次當日至現場購票，數量有限售完為止，因應票務系統作業需求，各場次將於該賽事3日前截止預約。

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