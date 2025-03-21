快訊／林明佐涉貪收押322天　交保「躺擔架」離開看守所畫面曝

記者許權毅、鄧木卿、劉人豪／台中報導

前刑事局三線二星高官林明佐涉嫌洩密給九州博弈集團，該集團洗錢高達400億，林明佐自去年5月3日收押至今已322天，台中地院合議庭3月18日裁定林明佐1200萬交保。今（21）日10時40分許，家屬跟律師帶著兩大箱現金抵達地院進行辦保，下午12時38分林明佐躺擔架離開畫面也曝。

▲林明佐躺擔架離開看守所。（圖／記者鄧木卿攝）





昔日是台中市刑大大隊長的林明佐，被檢方查出涉嫌在在職期間，洩密給女友徐培菁，而徐培菁正是九州集團的重要幹部之一，檢方認定，林明佐涉嫌洩漏偵查秘密、收賄及財產來源不明等罪嫌案件，其犯罪結構猶如電影《無間道》。

▲林明佐家屬跟律師到地院辦保。（圖／記者許權毅攝）



合議庭認林的答辯方向已有釐清，且林因罹患疾病（脊髓瘤開刀）需密集定期至醫療院所治療，18日裁定1200萬元交保，並限制住居，限制出境出海8月，應遵守不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

▲交保後拿到釋票(紅圈)。（圖／記者許權毅攝）

日前出庭時林明佐坐在輪椅上現身，當時他稱因患有疾病，羈押期間已需仰賴輪椅移動，導致生活無法自理，需開刀或長時間靜養等醫療資源協助，無逃亡可能。

▲律師協助拿物品上車。（圖／記者鄧木卿攝）

今早上10時40分許，家屬跟律師待計程車，帶著兩大箱現金抵達地院進行辦保。台中看守所指出，體諒林明佐坐輪椅，所以會讓家屬的車開進去載。經過約118分，下午12時38分時，林明佐躺擔架離開，律師協助幫忙拿林明佐的私人物品上車，其中還有紙尿布等物。據了解，林明佐交保後應是返回台北。

▲其中還有紙尿布。（圖／記者鄧木卿攝）