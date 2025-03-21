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金髮Yuki親上火線「孕吐了」！稱不會中文…全程用注音鍵盤打字

▲Yuki自稱懷孕、孕吐。（圖／民眾提供，下同）

▲Yuki自稱是日本人，不會說中文，但全程聽記者以中文提問，還以手機注音鍵盤打出繁體中文回應。（圖／民眾提供，下同）

記者許權毅、莊智勝／台中報導

台中一名3歲男童日前在自家浴缸中溺水，未料趕抵現場實施CPR的「金髮Yuki」事後卻被發現根本不是義消，還穿著EMT外套假冒緊急救護技術員，引起死者家屬質疑。對此，今(21日) Yuki現身受訪，自稱自己是日本人、不會講中文，全程都透過手機打字溝通，但卻被記者發現，手機的輸入鍵盤竟是台灣人熟悉的「注音符號」，受訪到尾聲時，還一度孕吐。

今Yuki現身接受記者聯訪，但她自稱是日本人，不會說中文，因此全程透過手機注音符號鍵盤打出「繁體中文」與現場媒體溝通。記者提問當天替男童CPR的狀況時，Yuki表示，她當天跟救護車人員一起上樓，壓到專救隊來接手，當時只是想救人，沒有想太多。

▲Yuki使用注音鍵盤打字。（圖／民眾提供，下同）

▲Yuki手機打字時使用的是台灣人最熟悉的注音鍵盤。

記者持續追問，台中新光三越氣爆那天，Yuki被網友發現也在現場。Yuki則表示，當天自己確實在場，但只有進行檢傷分類，且只有遇到一位患者，就是照片中的那位。記者追問，當天狀況很緊急，Yuki不會講中文要怎麼溝通？Yuki則回應，「一樣是拿手機給他們看」。

記者疑惑，表示當天Yuki身上有穿EMT背心，且有別著疑似識別證的證件；Yuki回應，身上別的不是證件，只是「gogoro卡片」，而背心則是「單位給的」，對於記者追問哪個單位時，Yuki含糊表示「我只記得在台北」。

隨後Yuki又說，自己就讀台北學校的護理系，但記者追問哪個學校時，Yuki又兩手一攤答不出來，僅表示「我只知道台北」。Yuki說自己現在從事外送工作，「我想好好的過生活，怎麼會把事情弄這麼大，我也不是很清楚。」

此外，Yuki又說自己現在懷孕，並提供診斷證明，但卻被眼尖的記者發現，證明上就有J開頭的身分證字號，追問時Yuki則回答「那算居留證吧？我不是很懂號碼是哪裡的。」

現場記者聽得一頭霧水，嘗試直接用日文與Yuki溝通，詢問她「幾歲了？有沒有照片？」Yuki聽到日文後則是直接傻住，並以手機打中文「我當機了」，還一度突然摀嘴孕吐，現場受訪不得不暫時中斷。

▼Yuki表示自己已經懷孕，採訪過程中一度孕吐。

▲Yuki自稱懷孕、孕吐。（圖／民眾提供，下同）

▲Yuki自稱懷孕、孕吐。（圖／民眾提供，下同）

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