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難得共識？黃國昌質疑檢察官任司法院長　柯建銘也說：當然不妥啊

▲▼蕭美琴主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」蔡秋明。（圖／記者湯興漢攝）

▲司法院長被提名人蔡秋明。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統府今（21日）再公布司法院正、副院長及大法官被提名人。院長被提名人為檢察官出身、「除弊雙俠」之一的蔡秋明，民眾黨團總召黃國昌質疑，找長期擔任檢察官的人來當司法院院長，「回到『審檢一家親』的年代嗎？」民進黨團總召柯建銘受訪時則表示，檢察官當司法院長當然不妥啊，但這是審薦小組通過的，相信賴清德總統會很慎重，司法院長一定是法官出身或是憲法學者。

此次提名名單，包括獲提名司法院大法官並為院長的蔡秋明，提名為大法官並為副院長的蘇素娥，以及國立中正大學法律學系教授蕭文生先生、現任最高法院法官鄭純惠女士、高檢署主任檢察官林麗瑩女士、台北大學法律學系教授陳慈陽先生、政治大學特聘教授詹鎮榮先生等5位大法官。

黃國昌質疑，蔡秋明擔任司法院長，走回審檢一家親老路，柯建銘也認同，檢察官當司法院長「當然不妥啊」，但這是審薦小組通過的，相信賴清德總統會很慎重，司法院長一定是法官出身或是憲法學者。

柯建銘強調，尊重審薦小組，歷任總統提名大法官都經過審薦小組，但現在提這個毫無意義，因為藍白把憲法訴訟法改憲判9個，這是違憲的，黨團已提暫時處分跟釋憲。

至於黃國昌認為，大法官被提名人應該達到劉靜怡的標準，柯建銘反問，劉靜怡標準是什麼標準？劉靜怡天天罵民進黨，無所不罵，這是什麼標準？民進黨又不是白癡，劉靜怡臉書狂寫，很多人看了，還好劉靜怡沒過。

柯建銘直言，而且劉靜怡是國民黨砍掉的，黃國昌假裝支持劉靜怡要騙民進黨，這種把戲不要再玩了，和國民黨密謀砍掉劉靜怡還要騙我們票，黃國昌拙劣演出，一天沒受訪就睡不好覺。

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