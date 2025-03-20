賴清德社會防衛韌性演練賣芒果乾？　總統府：缺乏常識政治語言

▲總統賴清德召開全社會防衛韌性委員會第二次委員會議。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統府「全社會防衛韌性委員會」將在本月27日於台南舉行「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，也規劃邀請駐台使節觀摩；不過，遭外界質疑是在販賣「芒果乾」（指亡國感）。對此，總統府發言人郭雅慧20日表示，把民主國家間的合作交流化約為「賣芒果乾」，是不正確且相當缺乏常識的政治語言，盼有心人士評論時政應本於事實，以免貽笑大方。

全社會防衛韌性委員會」於去年12月26日，會同中央各相關部會及臺南市政府，進行桌上推演。而延續前次桌上推演脈絡，將於3月27日，在台南市舉行「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，並將於當日演練結束後，接續於台南當地，召開「全社會防衛韌性委員會第3次委員會議」及「委員會議會後記者會」。

不過，此舉被外界認為是賴政府在販賣「芒果乾」，意指在操作「亡國感」。對此，總統府發言人郭雅慧表示，面對氣候變遷、大規模天然災害衝擊等，如何提升國防、民生、災防與民主韌性，以全面強化全社會韌性，是國際社會民主國家共同的挑戰。

郭雅慧指出，三月初於台灣舉辦的全球合作暨訓練架構（GCTF）研習營，來自30個國家專家學者與會，共同探討全社會韌性的建立、整備與應變；另外，美國在台協會（AIT）自2021年起，與台灣災難醫療隊發展協會共同推動「援手」計畫，培訓民眾具備急救專業，強化全民因應災害能力等，都凸顯世界各國對全社會防衛韌性的高度重視與互助合作。

郭雅慧表示，把民主國家間的合作交流化約為「賣芒果乾」，是不正確且相當缺乏常識的政治語言，盼有心人士評論時政應本於事實，以免貽笑大方。

郭雅慧強調，台灣作為區域負責任一員，有意願、有能力做出更多貢獻。本月底的「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，將融入地震、海嘯及關鍵基礎設施遭破壞等天然災害，透過實地、實景小規模演練方式，驗證政府與民間相關支援合作與應變能力。

郭雅慧指出，委員會顧問及委員、中央部會及各縣市觀察員、駐台使節與國內外媒體等都是觀察組，盼透過實地驗證、意見交流，具體強化國人面對自然災害的應變能力，打造更強韌的台灣社會，同時也向世界分享台灣經驗，提升彼此社會韌性，加深台灣與國際社會的合作。