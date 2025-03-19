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7-11開賣「林聰明沙鍋魚頭」同名杯麵！北部門市限定限量販售

▲▼7-11限量開賣「林聰明沙鍋魚頭」同名杯麵。（圖／業者提供）

▲7-11限量開賣「林聰明沙鍋魚頭」同名杯麵。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

嘉義傳承三代的「林聰明沙鍋魚頭」總是大排長龍，先前賣杯麵更短短2周內10萬杯被搶購一空，如今7-ELEVEN 開賣同名杯麵，只在北部限定門市販售，數量有限，即日起至4月1日嚐鮮價45元。

7-11 搶攻話題聯名商機，今（19日）起領先其他通路，販售「林聰明沙鍋魚頭」同名杯麵。業者表示，「林聰明沙鍋魚頭同名杯麵」之前在總店上市時，就被搶空缺貨，當時短短不到2周，限量10萬杯預購已銷售一空。

▲▼7-11限量開賣「林聰明沙鍋魚頭」同名杯麵。（圖／業者提供）

▲7-11在北部限定門市、限量販售「林聰明沙鍋魚頭同名杯麵」。（圖／業者提供）

如今在7-11 北部限定門市、限量販售「林聰明沙鍋魚頭同名杯麵」，可以品嚐到還原本店的招牌特調，黃金比例沙茶調味與多層次湯頭，原價49元，3月19日起至4月1日嚐鮮價45元。

另外，萊爾富便利商店即日起至3月23日也有多項零食、飲品、泡麵優惠。萊爾富推出「農心辛炒麵」特價「買1送1」，還能搭配飲料「御茶園特上檸檬茶、泰山強氣泡水 500ml」都是「第二件10元」，UCC艾洛瑪氣泡咖啡、每日C果汁「第2件20元」。

▼萊爾富3月19日至3月23日優惠。（圖／業者提供）

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