直擊／7-11未上架「金秀賢商品」　新品延期網嘆：吃貨的損失

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN 原計畫在今（19日）推出韓星金秀賢聯名鮮食及周邊商品，不過金秀賢近來深陷與金賽綸未成年戀情的緋聞風暴，因此超商也疑似緊急暫停合作。直擊北部7-ELEVEN 不同門市，都未看到金秀賢相關商品的蹤跡，連帶原先要上架的鮮食品項也未上市，讓網友感嘆「是吃貨的損失」。業者對此目前並未公開回應及說明。

▲7-11原先計劃推出金秀賢包裝的聯名鮮食。（圖／業者提供）

7-11 原訂在3月19日推出與金秀賢聯名的3款鮮食、咖啡杯、杯套，購買還送文件夾、明星小卡、明信片等限量周邊，同時能抽「高雄櫻花季」的粉絲見面會。根據原先的宣傳照，可見聯名包裝上印著身穿黑西裝的金秀賢，但因為金秀賢近來深陷緋聞風波，各家門市今日並未上架。

▼7-11原訂3月19日販售的金秀賢聯名包裝，並未如期上架。（圖／業者提供）

《ETtoday新聞雲》今日直擊北部不同門市，無論是鮮食區、麵包區、咖啡杯，都未見到任何與金秀賢肖像有關的商品。詢問店員是否不販售？店員態度低調只簡單回答「嗯」，便不多作回應。而目前7-ELEVEN 官方也尚未作出公開回應與說明。

▲▼7-11門市未上架金秀賢聯名商品，無論是鮮食區、麵包，所有貨架都未見到任何金秀賢肖像有關的商品。（圖／記者林育綾攝）

此波原先計畫推出的聯名鮮食，是7-ELEVEN 自有品牌「星級饗宴」新品，包括「蟹黃鮑魚海鮮湯飯」、「蒜香菲力牛義大利麵」，還有「焦糖海鹽圓可頌」，分別合作涵碧美饌、台北晶華酒店、台南晶英酒店等五星級飯店共同開發，嚴選蟹黃、鮑魚、菲力牛等超商鮮食少見的高級海陸食材。

不過金秀賢聯名商品未上架，連帶這幾款鮮食新品也沒有如期販售，有網友在Threads 透露，問了7-11店員說會延期，還有人說「其實很期待新品⋯沒想到因為金秀賢要延後了」、「本來很期待那個蒜香菲力牛義大利麵的說，是吃貨的損失」。