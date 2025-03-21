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聚焦防制地面師詐騙　南投警偕地政所推廣地籍異動即時通服務

▲竹山警分局強化網路巡邏量能，3月初於超商當場查獲假投資詐騙車手。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲竹山警分局強化網路巡邏量能，3月初於超商當場查獲假投資詐騙車手。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

詐騙手法日新月異，近來更頻傳民眾交付黃金或以不動產設定抵押借款，面臨無家可歸之窘境，猶如熱門影集《地面師》劇情真實上演；南投縣警察局因此邀請轄內各金銀樓等黃金買賣處所及各地政事務所共築防護網，除成立通報群組，並推廣「地籍異動即時通」，及時防範與阻止異常過戶情形。

南投縣警局於18日會同竹山鎮公所和地政事務所召開114年3月份打詐記者會，持續推廣警政署「打詐儀錶板」專網，深化民眾識詐、防詐意識；縣警局指出，近期影集《地面師》主要敘述詐騙集團專門針對土地或房產的行騙過程，為聚焦防制「地面師詐騙」，除原有金融機構、超商群組，縣警局長謝宗宏特別指示各分局親自拜訪轄內各金銀樓等黃金買賣處所及各地政事務所加入團隊。

▲南投縣各警分局與轄內各金銀樓等黃金買賣處所及各地政事務所合作，共築打詐防護網。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投警方與各地政事務所合作，共築打詐防護網。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投縣各警分局與轄內各金銀樓等黃金買賣處所及各地政事務所合作，共築打詐防護網。（圖／記者高堂堯翻攝）

竹山地政事務所主任羅春娥也於活動現場擔任「地籍異動即時通」宣導大使，提醒民眾只要完成申請，未來產權若有變動時，地政機關會第一時間以簡訊或電子郵件通知當事人或指定通知對象(上限2組)，可謂防制不動產詐騙的利器；另南投警分局與地政事務所成立群組後，上月即攔阻民眾設定抵押房產900萬元，展現立竿見影的效果。

▲南投縣各警分局與轄內各金銀樓等黃金買賣處所及各地政事務所合作，共築打詐防護網。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣刑警大隊長蕭榮哲則提出全縣今年2月的數據分析：受理詐欺案159件、財損總金額6231萬元；13鄉鎮市以草屯鎮受理43件最多、埔里鎮38件次之、南投市28件再次之；前5大高發詐欺案類，依序為假投資詐騙(占25.85%)、假網拍詐騙(占17.69%)、假交友(投資詐財)(占9.52%)、解除分期付款(騙賣家) (占7.48%)、中獎通知(占5.44%)；在財損金額方面，則以假投資詐騙(占72.07%)位居第1位。

在打擊詐騙集團績效上，竹山分局於去年8至9月間強化巡邏攔查能量，線上緝獲提領車手14人；警方並與各機關(構)公私協力，今年2月共同攔阻詐騙金額達2765萬餘元，較113年同期(870萬餘元)比較，增加1895餘萬元(增幅217%)，3月份更攜手臺灣銀行攔阻面交黃金250萬，守住民眾血汗錢。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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