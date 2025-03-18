打造職場新標杆！花蓮友善職場評選全面啟動　報名至月底止

▲連續兩年花蓮已表揚17家優良事業單位，體現友善職場對員工福祉和企業發展的雙重價值。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了激勵更多事業單位積極實踐勞動法令，並致力於建構友善的工作環境，花蓮縣政府持續辦理「花縣幸福 友善職場」優良事業單位評選與表揚活動。此次活動不僅旨在表彰在性別平等、員工福祉、職場照護等領域表現卓越的企業，還希望藉由此活動，鼓勵更多企業響應友善職場的理念，實踐以員工為本的企業組織文化。

本次評選活動將聚焦於推動企業落實性別平等工作法、身心障礙者權益保障法以及促進中高齡及高齡者就業等措施。

花蓮縣政府自112年起推廣友善職場具體作為與評選，多家企業因為其積極落實友善職場措施脫穎而出。到了113年度，吸引更多事業單位投件參與評選，連續兩年共計表揚縣內17家優良事業單位，充分體現了友善職場政策對員工福祉和企業發展的雙重價值。獲獎單位的成功經驗，縣府透過媒體專題報導及就業博覽會公開表揚再再對社會環境及企業組織文化激勵示範，鼓舞更多公私部門重視並實施友善職場政策。

花蓮縣政府呼籲符合條件的在地企業積極參與此次「花縣幸福 友善職場」優良事業單位評選，藉由評選檢視，優秀的事業單位不僅能夠獲得社會的認可，也能進一步加強企業在員工福祉方面的投入，讓每一位員工都能在公平、尊重與關愛的環境中茁壯成長。

友善職場評選活動報名自今年3月1日至3月31日止，相關資訊可至花蓮縣政府社會處網站查詢，花蓮縣政府期待透過這一活動，能夠推動更多事業單位關注員工的工作與生活品質，營造更加友善、幸福的工作環境，為花蓮縣的發展注入更多正能量。

