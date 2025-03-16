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繁星推薦周二放榜！申請入學周三報名　66所大學提供逾5萬名額

▲▼學測今天下午開放看考場，圖為師大附中考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲繁星推薦本周二放榜，周三起申請入學開始報名。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

114學年度繁星推薦錄取結果將在本周二（18日）公布，隔天就是申請入學開始報名。大學甄選會表示，今年申請入學共有66所大學院校、2168個學系（組）參加，提供5萬854個招生名額，提醒考生，每一人申請校系數以6校系為限，每一校系報名費為100元，預計3月27日在甄選會網站公告一階篩選結果。

甄選會預計在本周二公布114學年度繁星推薦錄取結果，今年共有65所大學校院、1712個學系（組）參加，合計提供1萬5689個招生名額，較去年減少283個。其中台大共62學系參與招生，提供434個招生名額。

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在繁星推薦放榜後，申請入學也將從本周三起開放報名。根據甄選會統計，114學年申請入學招生有66所大學院校、2168個學系（組）參加，提供5萬854個招生名額，比113學年度5萬1499個減少645個。申請入學招生名額包含「師資培育」公費生17名、招收「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生75名、完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」之「青年儲蓄帳戶組」學生47名。

另根據甄選會統計，今年招生學系中，申請入學招生學系使用學測作為其檢定科目，以英文科最多，共有1083個校系；使用「大學入學考試中心高中英語聽力測驗」作為檢定的校系數，申請入學有34個校系，約占總系組數1.57%。

甄選會提醒考生，申請入學部分，每一人申請校系數以6校系為限，每一校系報名費為100元，且一律採用網路報名，預計3月27日上午9時起在甄選會網站公告第一階段篩選結果。4月1日至23日上傳學習歷程檔案，二階面試時間為5月15日至6月1日，預計6月12日公布統一分發結果。

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