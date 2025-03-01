車痴工人「喝保力達」上路...連撞2車　寶貝雙門賓士也毀了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市何姓工人昨（28）日上午喝了一瓶保力達後，駕駛賓士雙門跑車上路，行經楊梅區民族路五段時，突然失控偏移撞上路旁2輛轎車，其中一輛被撞翻，巨大撞擊聲嚇壞路人紛紛探頭查看，楊梅警方到場處理時，肇事的何男混身酒氣，何男坦承有喝提神飲料，酒測值高達每公升0.87毫克已超標，警方依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，至於被撞翻的轎車與賓士車修車龐大費用，恐讓何男荷包大失血，而他自己的寶貝賓士雙門跑車，也撞到車頭全毀、慘不忍睹。

▲何姓男子喝了保力達後駕駛賓士跑車上路，行經楊梅區民族路五段失控撞上路旁2輛轎車，其中一輛還被撞翻，圖為撞擊前瞬間畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市何姓男子昨天上午酒後駕駛賓士跑車失控撞上路旁2輛轎車，現場2輛車受損狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，昨天上午9時41分許接獲通報，楊梅區民族路五段219號前發生交通事故，28歲何姓男子駕駛賓士雙門跑車沿民族路往中壢區方向直行，疑似偏移失控撞上路旁2輛轎車，其中一輛轎車被撞翻覆，員警到場處理時，肇事的何姓男子並未受傷，但混身酒氣，員警進行酒測，酒測值高達每公升0.87毫克已超過法定標準值甚多。

▲桃園市何姓男子昨天上午酒後駕駛賓士跑車失控撞上路旁2輛轎車，受害車主到場察看受損狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

何男向警方坦承是工人，上路前有喝提神飲料保力達，沒想到到肇事地段時失控撞上路旁車輛；員警發現他的賓士跑車右側嚴重毀損，被撞翻的轎車也受損嚴重，警方偵訊後依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦，後續龐大的修車費用恐讓何男荷包大失血。

▲桃園市何姓男子昨天上午酒後駕駛賓士跑車失控撞上路旁2輛轎車，賓士車右側受損嚴重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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