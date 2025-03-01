　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車痴工人「喝保力達」上路...連撞2車　寶貝雙門賓士也毀了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市何姓工人昨（28）日上午喝了一瓶保力達後，駕駛賓士雙門跑車上路，行經楊梅區民族路五段時，突然失控偏移撞上路旁2輛轎車，其中一輛被撞翻，巨大撞擊聲嚇壞路人紛紛探頭查看，楊梅警方到場處理時，肇事的何男混身酒氣，何男坦承有喝提神飲料，酒測值高達每公升0.87毫克已超標，警方依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，至於被撞翻的轎車與賓士車修車龐大費用，恐讓何男荷包大失血，而他自己的寶貝賓士雙門跑車，也撞到車頭全毀、慘不忍睹。

▲桃園市何姓男子昨天上午喝了一瓶保力達後駕駛賓士跑車上路，行經楊梅區民族路五段失控撞上路旁2輛轎車，其中一輛還被撞翻，圖為撞擊前瞬間畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲何姓男子喝了保力達後駕駛賓士跑車上路，行經楊梅區民族路五段失控撞上路旁2輛轎車，其中一輛還被撞翻，圖為撞擊前瞬間畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市何姓男子昨天上午酒後駕駛賓士跑車失控撞上路旁2輛轎車，現場2輛車受損狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市何姓男子昨天上午酒後駕駛賓士跑車失控撞上路旁2輛轎車，現場2輛車受損狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，昨天上午9時41分許接獲通報，楊梅區民族路五段219號前發生交通事故，28歲何姓男子駕駛賓士雙門跑車沿民族路往中壢區方向直行，疑似偏移失控撞上路旁2輛轎車，其中一輛轎車被撞翻覆，員警到場處理時，肇事的何姓男子並未受傷，但混身酒氣，員警進行酒測，酒測值高達每公升0.87毫克已超過法定標準值甚多。

▲桃園市何姓男子昨天上午酒後駕駛賓士跑車失控撞上路旁2輛轎車，受害車主到場察看受損狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市何姓男子昨天上午酒後駕駛賓士跑車失控撞上路旁2輛轎車，受害車主到場察看受損狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

何男向警方坦承是工人，上路前有喝提神飲料保力達，沒想到到肇事地段時失控撞上路旁車輛；員警發現他的賓士跑車右側嚴重毀損，被撞翻的轎車也受損嚴重，警方偵訊後依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦，後續龐大的修車費用恐讓何男荷包大失血。

▲桃園市何姓男子昨天上午酒後駕駛賓士跑車失控撞上路旁2輛轎車，賓士車右側受損嚴重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市何姓男子昨天上午酒後駕駛賓士跑車失控撞上路旁2輛轎車，賓士車右側受損嚴重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

  【更多新聞】

盯哨妙齡女「逼陪吃消夜」她跳車受傷　瘋狂單戀男下場曝

浪漫櫻花饗宴登場！　228連假北橫、拉拉山櫻花盛開

去年嚴重超速+扣牌暴增75%　桃園警：超速40公里會收罰單X2

 

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
475 2 1114 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／《鬼滅之刃》決戰序幕！「無限城」劇場版第一章上映時間曝
方大同猝逝「唯一緋聞女友」薛凱琪神隱　「悄做1舉動」網全哭了
快訊／北市知名飯店三溫暖　男昏迷死亡
要把孫易磊送到大聯盟！新庄：台灣還有不錯選手可以介紹給我喔
A-LIN、小宇發聲悼念方大同
獨／黑男砸300萬舉辦婚禮！　娶回Lucy「感人誓詞曝光」她
台中5歲女童驗出「正常值565倍K他命」　竟是毒母同房狂吸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曳引車紅燈急煞廢土噴滿地！4車5人遭擊落　倒楣重摔畫面曝

雲林八旬阿公失蹤孫女狂找人　竟倒臥鄰居後院...緊急救回一命

恆春騎士恍神！機車撞進香團「6人受傷」　肇事瞬間畫面曝

快訊／北市知名飯店三溫暖會員澡池中「載浮載沉」　送醫不治

花蓮石梯坪驚傳落海！釣客礁石區失足　警消救起送醫仍不治

太詭異！嘉義驚見長鬃山羊掛樹上慘死　疑被山豬圍攻卡住喪命

台中5歲女童驗出「正常值565倍K他命」　竟是毒母同房狂吸

新竹駕駛連撞多車！女騎士噴飛40m畫面曝　重摔倒地不治

騎車未禮讓行人猛撞80歲翁「搶救2個月亡」　男大生要賠140萬

車痴工人「喝保力達」上路...連撞2車　寶貝雙門賓士也毀了

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

王宇婕.勇兔當伴娘「搶著跟他搭」　曾國城包五位數：3600誰受得了

視線死角引發悲劇！　車加完油後未禮讓騎士撞飛重傷

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

徐藝洋嗑瓜子「把牙嗑壞」 黃子韜「求生欲低」狂嘲笑XD

5億高中生告別式等嘸家屬　姑姑首現身：一定會有因果報應

曳引車紅燈急煞廢土噴滿地！4車5人遭擊落　倒楣重摔畫面曝

雲林八旬阿公失蹤孫女狂找人　竟倒臥鄰居後院...緊急救回一命

恆春騎士恍神！機車撞進香團「6人受傷」　肇事瞬間畫面曝

快訊／北市知名飯店三溫暖會員澡池中「載浮載沉」　送醫不治

花蓮石梯坪驚傳落海！釣客礁石區失足　警消救起送醫仍不治

太詭異！嘉義驚見長鬃山羊掛樹上慘死　疑被山豬圍攻卡住喪命

台中5歲女童驗出「正常值565倍K他命」　竟是毒母同房狂吸

新竹駕駛連撞多車！女騎士噴飛40m畫面曝　重摔倒地不治

騎車未禮讓行人猛撞80歲翁「搶救2個月亡」　男大生要賠140萬

車痴工人「喝保力達」上路...連撞2車　寶貝雙門賓士也毀了

虎科大「無人機先進實驗室」說明會　產官學聯手推動產業升級

曳引車紅燈急煞廢土噴滿地！4車5人遭擊落　倒楣重摔畫面曝

台東主席盃慢壘賽開幕　警方宣導交通安全與防詐

快訊／《鬼滅之刃》決戰序幕！「無限城」劇場版第一章7月上映

方大同猝逝「唯一緋聞女友」薛凱琪神隱　「悄做1舉動」網全哭了

雲林八旬阿公失蹤孫女狂找人　竟倒臥鄰居後院...緊急救回一命

媽祖水上遶境遊石門水庫祈福3／2登場　200張搭船券免費送

恆春騎士恍神！機車撞進香團「6人受傷」　肇事瞬間畫面曝

快訊／北市知名飯店三溫暖會員澡池中「載浮載沉」　送醫不治

明天收假「國道11地雷路段」曝　國5北上恐塞13小時

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

社會熱門新聞

嘉義零食電商傳跑路！網紅鳳梨下通牒

棉被蓋頭強壓哄睡！新北嬰僵硬趴地3HRS身亡

高雄2機車碰撞！3傷送醫1人搶救中

即／嘉義2機車碰撞1死1重傷

冤保母向「鳳梨+勾惡+彫博」求償！結果曝

新竹驚悚車禍　疑超車失控連撞4車釀5傷

衰男花448萬買到賓士車王　控業者只修不換

五億高中生「冰封666天」成乾屍　今火化

惡運將虐殺7貓　遭逮稱只棄養

高雄228連假死亡車禍！機車對撞男送醫亡

飲料店招牌掉落　砸1人損6機車

軍官逼女拍裸照　嘴硬辯「覺得好玩」

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

快訊／台中民宅凌晨火警！父女雙亡

更多熱門

相關新聞

醉女11度低溫全裸躺大街還攔車　強制送醫

醉女11度低溫全裸躺大街還攔車　強制送醫

桃園市楊梅警分局昨（7）日下午接獲通報，一名中年女子疑似酒醉頂著嚴風在高獅路上脫光衣物，沿街攔車或躺在大街上，脫序行為嚇壞經過路人與車輛，警方立即到場處理，但女子胡言亂語不理會員警規勸，甚至爬上路過車子車子大聲喧嘩，警方最後請來女警將其強制送醫，結束這場鬧劇。

賓士掛假牌上路！竟是捨不得「5566」車號

賓士掛假牌上路！竟是捨不得「5566」車號

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

曾開車衝撞館長健身房！賓士男驚傳過世

曾開車衝撞館長健身房！賓士男驚傳過世

台中賓士深夜闖紅燈！直行機車挨撞2女倒地

台中賓士深夜闖紅燈！直行機車挨撞2女倒地

關鍵字：

賓士男保力達連撞2車酒測超標楊梅警方

讀者迴響

熱門新聞

快訊／方大同「抗病5年」離世！享年41歲

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」

方大同最後發文「被拍臉頰消瘦身影」

今天「龍抬頭」　敲水龍頭恐降財運

一堆品牌歡慶228炎上！摩斯漢堡文案被讚翻

嘉義零食電商傳跑路！網紅鳳梨下通牒

方大同41歲病逝　去年才發片...病到「只能手持錄音」

燒肉店老闆是分屍魔　疑用「人肉」上桌

快訊／川普嗆澤倫斯基不尊重　發文：拿數百萬生命當賭注

王齊麟求婚2個月「陳詩媛認了遇到問題」

方大同葬禮今舉行　最後遺言曝光

台灣「特斯拉新Model Y」入手大降價

台AV女優胎尼「日本二度出道」

領獎倒數！５張9-10月千萬發票無人領　最低花54元買飲料

棉被蓋頭強壓哄睡！新北嬰僵硬趴地3HRS身亡

更多

最夯影音

更多

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面