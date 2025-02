情侶吵架妙齡女半夜站路中間！網笑：公主請上車　危險畫面曝

臉書大當機!稍早有不少網友準備登入Facebook時,發現電腦版(網頁)出現英文字,寫道「Sorry,something went wrong.We're working on getting this fixed as soon as we can.」顯示目前出現錯誤,正在盡快維修中。不過詳細狀況,官方尚未說明。