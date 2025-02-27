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情侶吵架妙齡女半夜站路中間！網笑：公主請上車　危險畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在臉書《社會事新聞影音》上傳一段影片，一名妙齡女子今（27）日凌晨2時許獨自在站在台一線中壢區中華路中線車道，隨後一輛白色轎車停下，一名黑衣男子隨即將女子拉至路邊，整個過程都被後方轎車行車紀錄器拍下，網友則留言「公主請上車」、「情侶吵架女生跑到路中間耍脾氣，超好笑是怎樣」；中壢警方指出，行人若未依標誌、標線、擅自穿越車道或於路中嬉遊、站立阻礙交通，可依道路交通管理處罰條例處新台幣500元罰鍰。

▲有網友在臉書上PO出一段影片，妙齡女子今天凌晨站在桃園市中壢區中華路上疑似情侶吵架賭氣。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

▲有網友在臉書上PO出一段影片，妙齡女子今天凌晨站在桃園市中壢區中華路上疑似情侶吵架賭氣。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

▲有網友在臉書上PO出一段影片，妙齡女子今天凌晨站在桃園市中壢區中華路上，一名黑衣男子下車時，女子還對其吼叫。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

▲有網友在臉書上PO出一段影片，妙齡女子今天凌晨站在桃園市中壢區中華路上，一名黑衣男子下車時，女子還對其吼叫。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

這段影片PO出後，不少網友紛紛留言「情侶吵架女生跑到路中間耍脾氣，超好笑是怎樣」、「偶像劇看太多了哦妹妹」、「感覺案情不單純」、「公主請上車，公主請上車」、「感覺案情不單純」、「超好笑站在路中間想幹嘛」….

案發地點位於中壢區中華段一段YKK公司附近，時間則是今天凌晨約2時許，疑似情侶吵架，年輕女子站在路中間，隨後一輛白色轎車靠近，車上一名黑衣男子從副駕駛座下車將女子拉到路邊，白色轎車隨即橫越到路肩等候，女子還不高興對著黑衣男子怒吼，誇張行徑都被後方轎車行車紀錄器拍下。

▲有網友在臉書上PO出一段影片，妙齡女子今天凌晨站在桃園市中壢區中華路上，黑衣男子將女子帶至路邊結束這場鬧劇。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

▲有網友在臉書上PO出一段影片，妙齡女子今天凌晨站在桃園市中壢區中華路上，黑衣男子將女子帶至路邊結束這場鬧劇。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

中壢警分局表示，根據這段畫面，行人若未依標誌、標線、擅自穿越車道或於路中嬉遊、站立阻礙交通，警方可依道路交通管理處罰條例處新台幣500元罰鍰，如接獲舉發將依規定通知當事人到案說明。

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