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大陸 大陸焦點 特派現場

才剛租半年！陸妹子洗完澡玻璃門爆炸　「右手筋被割斷」全身血

▲▼女子洗完澡以後推開玻璃門，結果玻璃門瞬間爆裂，碎屑噴濺到她身上。（圖／翻攝微博）

▲女子洗完澡以後推開玻璃門，結果玻璃門瞬間爆裂，碎屑噴濺到她身上。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸浙江杭州一名20多歲的女子在外租屋，沒想到近日洗完澡以後，浴室的乾濕分離玻璃門突然爆裂，導致她的右手手筋瞬間被切斷，全身也多處受傷，至少縫了10多針，恐怖的事件引起廣泛關注。

綜合陸媒報導，當事女子小筠（化名）表示，她去年11月在杭州的一處酒店式公寓租了房子，原先住起來都相當正常。沒想到3月15日洗完澡以後，準備用右手推開乾濕分離的玻璃門，門卻突然爆炸，導致玻璃大量向她的身上噴濺。

由於當時剛洗完澡，小筠身上沒穿任何衣物，全身上下因此被碎玻璃割出了數十道傷口，右手手筋更是因此被切斷。事件發生後，小筠被緊急送往醫院救治，所幸經過手術治療、縫合10多針以後，並有生命危險，目前正在住院接受治療。

▲▼女子洗完澡以後推開玻璃門，結果玻璃門瞬間爆裂，碎屑噴濺到她身上。（圖／翻攝微博）

▲▼女子洗完澡以後推開玻璃門，結果玻璃門瞬間爆裂，碎屑噴濺到她身上。（圖／翻攝微博）

▲▼女子洗完澡以後推開玻璃門，結果玻璃門瞬間爆裂，碎屑噴濺到她身上。（圖／翻攝微博）

小筠對此表示，當時她剛洗完澡，用右手把門推開，結果門毫無預警爆炸，也因為被玻璃割傷的緣故，目前只能停止工作、專心治療。

小筠表示，接下來會與公寓的管理單位討論後續的賠償事宜，若對方不願意賠償，她絕對會透過法律途徑，來捍衛自身的權益。

對此，廣東省玻璃行業協會工程玻璃分會副會長劉東陽表示，玻璃在生產過程中，難免會存在雜質，這些雜質可能導致強化玻璃發生自爆，出現的時間無法控制，因此不能提前察覺。

至於該如何解決？劉東陽表示，可以對強化玻璃進行夾膠、貼膜等處理，降低發生自爆的機率，以確保使用者的安全。

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