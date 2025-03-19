抗議馬斯克！拉斯維加斯經銷店遭擲汽油彈　整排特斯拉起火爆炸

▲拉斯維加斯一家特斯拉經銷商日前遭人縱火後引發爆炸。（圖／翻攝自拉斯維加斯警方）

記者葉睿涵／編譯

美國近日接連發生針對特斯拉汽車、經銷商及充電站的襲擊事件，其中拉斯維加斯一家經銷商18日更傳出遭縱火犯投擲汽油彈，導致5輛車被點燃並引發爆炸的消息，現場畫面觸目驚心。目前，美國聯邦調查局（FBI）正對此案展開調查，而特斯拉執行長馬斯克則譴責襲擊行為，並表示公司無故成為攻擊目標。

綜合CNN與《每日郵報》報導，拉斯維加斯警方透露，這起襲擊事件發生於當地18日凌晨2時45分。當時，一名身穿黑衣的男子闖入特斯拉一家經銷商，持槍射擊車輛後，使用自製的汽油彈縱火，導致其中2輛轎車完全焚毀，3輛受損。

警方表示，當局當晚接獲多通報按電話，聲稱相關經銷商發生火警，警員趕到現場後，發現有多輛特斯拉起火，建築前門還被人噴上「反抗」（RESIST）的字眼。現場監控畫面顯示，火災爆發後，火焰與濃煙直竄而上，將整排特斯拉吞噬殆盡，畫面十分驚人。

美國總檢察長邦迪（Pamela Bondi）表示，這起事件屬於「國內恐怖主義」，司法部已對多名肇事者提起訴訟，並強調將嚴懲任何針對特斯拉財產的暴力行為。FBI拉斯維加斯辦事處特別探員埃文斯（Spencer Evans）則警告，所有參與破壞行動者將面臨聯邦罪名起訴。目前，FBI聯合反恐特遣部隊已介入調查，並強化特斯拉相關設施的安全措施。

近來，馬斯克因加入政府效率部（DOGE）推行改革，導致多人失業，加上頻頻發表激進政治言論，引發不少人的不滿。美國多州相繼爆發抗議潮，許多示威者將怒火指向馬斯克旗下的特斯拉，對其展開報復性的縱火和破壞行動。對此，馬斯克表示，這些攻擊是「瘋狂而錯誤」的，並質疑攻擊者的動機。