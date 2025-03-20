　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨正式參戰大罷免！　趙少康轟：清德宗當家鬧事不演了

▲▼趙少康批評民進黨當家鬧事。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲趙少康批評民進黨當家鬧事。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，民進黨19日召開記者會宣布，各縣市黨部及所有黨公職服務處轉為「民主連署站」，將代收全國罷免連署書、協助文宣擴散等，喊話挺身而出，守護民主與公民。對此，前中廣董事長趙少康今（20日）表示，清德宗當家鬧事不演了，民進黨都宣戰了，國民黨也不必遮遮掩掩，以戰止戰就要有以戰止戰的樣子，應該全面動員，把資源都拿出來，過不了這關，朱立倫也不用再想國民黨主席，2026地方選舉、2028總統大選也會更艱難。

趙少康表示，民進黨發動全台大罷免，賴清德終於如柯建銘所說的「大出場」，用正式公文宣告，將發動國家機器投入大罷免。

趙少康表示，賴清德上任至今，一件福國利民的事都沒做，對內找敵人、對外惹敵人。身為中華民國總統，做得最好的職務是民進黨主席，之前是拿側翼當公民團體，現在假裝半天不演了，只是因為第二階段連署不易，必須正式動員府院黨、民代、媒體、宗教外圍，民進黨說什麼「守護民主、為公民加油」，全都是幌子，狐狸尾巴終於露出了。

趙少康認為，民進黨都宣戰了，國民黨也不必遮遮掩掩，以戰止戰就要有以戰止戰的樣子，縣市議員服務處、地方黨部、友好商家應該全面動員，把能拿出來的資源都拿出來，不要捨不得，過不了這關，朱立倫也不用再想國民黨主席，2026地方選舉、2028總統大選也會更艱難。

趙少康說，民進黨身為執政黨，已經執政多年，應該為國家的長治久安著想，以台灣長遠利益優先，不能為了一黨、一人之私，置台灣2350萬人民的前途與安危於不顧。

最後，趙少康強調，人民想要的是日子安穩、經濟繁榮、安居樂業，當家的人卻不斷鬧事，大罷免啟動已無法抵擋，台灣注定空轉，對立永無寧日，非綠選民只能用「不同意」票，告訴民進黨「你們錯了」。

▼總統兼民進黨主席賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統候選人賴清德出席新莊造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
588 3 4485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「金髮Yuki」恐挨罰2.5萬　人間蒸發了
快訊／教練侵犯41名小球員　學校多人懲處
南港LaLaport頻響火警警報！　美食街鐵門降下
眾量級元老挺Andy：遇到家寧是惡夢的開始！　掀十年前被騙內
驗車被刁難「要車主手摸排氣管20秒」　監理站道歉了
快訊／下班注意　關渡大橋事故塞爆
快訊／利率連4凍！　央行未再推第8波房市管制
台灣發現特有新物種！　全球不到700隻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸配亞亞「宣揚武統證據」曝光！高喊：插滿五星紅旗想想就開心

備戰2026？劉和然臉書開張　嗨喊：和你顧新北！我準備好了

民進黨正式參戰大罷免！　趙少康轟：清德宗當家鬧事不演了

賴清德社會防衛韌性演練賣芒果乾？　總統府：缺乏常識政治語言

移民署攜手行政執行署　保障新住民在臺權益

檢調查「幽靈連署」！搜索國民黨台南市黨部　黨中央、黨部回應了

郭智輝指「核電廠延役照立院修法」　葛如鈞批：核能政策不該甩鍋

賴清德莒光園地提醒官兵「對中共滲透提高警覺」　交友要謹慎判斷

陸配亞亞曝遭遇假新聞、網暴　謝寒冰幫發聲：不喜歡言論就能趕人走？

藍委問產檢假補助被刪「別砍這麼重要的」　籲找基金周轉、勞長無奈

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

小客車左轉 #不禮讓 猛撞行人！ 網怒：瞎子也能開車？

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

Andy悄悄改IG回應家寧？　壁虎通寧王一夜封神　再預言她的下一動

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

陸配亞亞「宣揚武統證據」曝光！高喊：插滿五星紅旗想想就開心

備戰2026？劉和然臉書開張　嗨喊：和你顧新北！我準備好了

民進黨正式參戰大罷免！　趙少康轟：清德宗當家鬧事不演了

賴清德社會防衛韌性演練賣芒果乾？　總統府：缺乏常識政治語言

移民署攜手行政執行署　保障新住民在臺權益

檢調查「幽靈連署」！搜索國民黨台南市黨部　黨中央、黨部回應了

郭智輝指「核電廠延役照立院修法」　葛如鈞批：核能政策不該甩鍋

賴清德莒光園地提醒官兵「對中共滲透提高警覺」　交友要謹慎判斷

陸配亞亞曝遭遇假新聞、網暴　謝寒冰幫發聲：不喜歡言論就能趕人走？

藍委問產檢假補助被刪「別砍這麼重要的」　籲找基金周轉、勞長無奈

國民黨轟民視拿下41億元349標案　民視發文反擊別潑髒水

陸配亞亞「宣揚武統證據」曝光！高喊：插滿五星紅旗想想就開心

好友林依晨懷二胎…楊謹華認：看報紙才知　近況輾壓22歲木村光希

貨櫃船運歐洲線運價持續下修　本周有聯盟船已降至每大箱1700美元

許常德錄康康節目中槍！　「提議遭製作單位拒絕」走心：我不會再來了

高雄4月新航線大爆發！能直飛韓國濟州島　再增重慶、芽莊航點

全台第一案！天龍國「老宿舍重建」變社宅　118年完工

台東7旬翁深夜代步車拋錨　警民合力相助

路易莎搶攻自助餐市場今開2間店　今年底重新申請上櫃

131公斤男胖到「4健康問題」纏身！縮胃手術成功甩46公斤

【驚見 #蜈蚣車 】 #雲林 婦機車後加掛3輛小板車！ 網驚：死亡搖擺

政治熱門新聞

五一勞動節有望全國放假！　人事長蘇俊榮：我不反對

「中立國」瑞士罕見關切台海情勢　警告北京當局、中國駐外館

快訊／柯文哲違反政治獻金法　遭裁罰374萬、沒入5579萬

業者協助罷免「營收少50%」　王浩宇：記得消費

防大教授與陸合作　邱國正曾轟要槍斃掉

快訊／超時空感！新北大巨蛋最新設計圖曝光　選址年底定案

亞亞喊冤「從沒主張武力統一」　親上火線還原「移民署約談過程」

民進黨正式參戰大罷免！　趙少康轟：清德宗當家鬧事不演了

自爆遭曹興誠提告「散播性影像」等3罪　謝寒冰揭刑事局約談過程

海軍大武艦年初才亮相就纏絞拖纜損傷　艦長操作失慎被火速調職

陸配亞亞曝遭遇假新聞、網暴　謝寒冰幫發聲：不喜歡言論就能趕人走？

陸傳東沙群島激烈對峙「台當局恥辱」　海巡署公布強勢驅離過程

藍委問產檢假補助被刪「別砍這麼重要的」　籲找基金周轉、勞長無奈

IDF掛空射型雄三飛彈升空　專家：射程被大延伸、對共艦重大威脅

更多熱門

相關新聞

檢調查「幽靈連署」！搜索國民黨台南市黨部　黨中央、黨部回應了

檢調查「幽靈連署」！搜索國民黨台南市黨部　黨中央、黨部回應了

台南地檢署近日接獲情資，指台南立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊，疑有偽造文書情事，檢察官今（20日）指揮市調處，前往國民黨台南市黨部及莊姓被告住所等處搜索，並帶回莊男5人到案，全案由檢調偵辦中。對此，國民黨台南市黨部表達三點聲明，強調這種政治惡鬥的作法，相信全民都看在眼中，他們正式宣布，立即擴大推動第二階段罷免連署。國民黨中央也喊話，針對所有黨職遭受司法追殺，國民黨會跟同仁站在一起，對抗民進黨的司法迫害！

賴清德莒光園地提醒官兵「對中共滲透提高警覺」　交友要謹慎判斷

賴清德莒光園地提醒官兵「對中共滲透提高警覺」　交友要謹慎判斷

罷免案傳幽靈連署　檢調搜索國民黨市黨部

罷免案傳幽靈連署　檢調搜索國民黨市黨部

藍轟剴剴案政治操作　綠：國民黨護航蔣萬安、王育敏歷歷在目

藍轟剴剴案政治操作　綠：國民黨護航蔣萬安、王育敏歷歷在目

朱立倫力推反廢死、反戒嚴公投　綠酸：幽靈連署不夠還要幽靈公投？

朱立倫力推反廢死、反戒嚴公投　綠酸：幽靈連署不夠還要幽靈公投？

關鍵字：

大罷免賴清德朱立倫趙少康國民黨民進黨全力動員

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書

金賽綸老公身分起底「2個月前就露臉」

即／家寧媽媽提告了！　Andy月底前須到案

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」

全文／金賽綸認結婚「私密錄音檔」流出

家寧「得知媽媽提告Andy」真實反應曝

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！

Andy限動報喜！4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」

冷到沒完沒了！　還有強冷氣團

大谷翔平開幕賽「電視台街訪老婦人粉絲」網驚認她更有名

更多

最夯影音

更多

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面